الترجي بطل «يد العرب» والزمالك وصيفاً

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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توج الترجي التونسي بطلاً للنسخة الـ 37 لبطولة الأندية العربية أبطال دوري رجال اليد، والسابعة خلال مسيرته بالبطولة بفوزه على فريق الزمالك المصري بنتيجة 28/29 في الثانية الأخيرة بختام الوقت الإضافي الثاني للبطولة، والتي انتهى وقتها الأصلي 25/25، وبهذا الفوز يكون الترجي قد حجز مقعده في بطولة العالم «سوبر غلوب»، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.

مسك الختام

وشكلت المباراة الختامية مسك الختام للبطولة الأقوى عربياً، حيث قدم نجوم فريقي الزمالك بطل أفريقيا ونجوم الترجي قرطاج تونس الخضراء فواصل بفنون اللعبة، وسط الإثارة والتحدي فنياً وبدنياً، والذي عكسته الأهداف التي تسابق الفريقان على تسجيلها، حيث كانت أفضلية التقدم بالأهداف لصالح أصحاب الأرض فريق الترجي، ووصلوا للفارق الأكبر 1:5 وينشط بعد ذلك أبناء مصر العروبة بتضييق الفارق تدريجياً، ليدركوا التعادل 10/10 بنهاية الشوط الأول.

ولم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول، حيث استعاد الترجي التقدم بالأهداف وبنتيجة 15/17 في الدقيقة العاشرة، ويدرك الزمالك التعادل 18:18 في منتصف الشوط.

ويعود الترجي للتقدم من جديد، وبفارق الهدفين 20/22 في الدقيقة العشرين، واستمر فارق الهدفين 22:24 الترجي قبل النهاية بخمس دقائق، ونجح فريق الزمالك بادراك التعادل 25/25 في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة.

الوقت الإضافي

ويتقدم الزمالك للمرة الأولى بتسجيله الهدف الوحيد 25/26 في القسم الأول من الشوط الإضافي.

وفي القسم الثاني من الشوط الإضافي يتبادل الفريقان التقدم لغاية التعادل 28/28 ويخطف لاعب الترجي الباشا هدف التقدم والفوز مع صافرة النهاية 28/29.

الترتيب النهائي

واسدل الستار على أقوى البطولات العربية على مستوى أندية كرة اليد، والتي أسفرت نهايتها عن تتويج الترجي التونسي بطلاً، والزمالك المصري وصيفاً، والكويت الكويتي ثالثاً عقب فوزه على الأفريقي التونسي الرابع بنتيجة 33/30 وحل الشارقة الاماراتي خامساً عقب فوزه العريض على مولودية وهران الجزائري السادس بنتيجة 34/20، وحل بالمركز السابع فريق السالمية الكويتي، وثامناً وأخيراً فريق انا سكيكدة.

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