أكثر من 1000 مدرب محترف في مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للصحة واللياقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة ميفت برو عن تنظيم فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية، التجمع الرياضي الأكبر من نوعه، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل في فندق غراند بلازا موفمبيك بمدينة دبي للإعلام بحضور أكثر من 1000 مشارك، ويتحدث فيه 30 محاضراً من مختلف دول وقارات العالم يقدمون 60 محاضرة متنوعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث خلاله علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وغريغ باوتشر الرئيس التنفيذي لميفت برو، ورانيا باوتشر مديرة ميفت برو، وتم خلاله استعراض ما سيقدمه المؤتمر والمعرض من تقنيات وبرامج جديدة وتأثيرها على صحة جميع أفراد المجتمع، ومساهمتها في دعم الاستثمار في مجال الصحة واللياقة البدنية.

وأكد علي عمر على أهمية هذا الحدث وقال: «إن استمرارية هذا الحدث تؤكد على نجاحه وتميزه على جميع المستويات، ونجاحه في جذب مشاركين من داخل وخارج الدولة ومن مختلف التخصصات بما يشكل إضافة لقطاع الرياضة، ونحن نؤكد أن الاهتمام بالصحة من خلال الرياضة ليس رفاهية زائدة إنما هي حاجة ضرورية مرتبطة بوجود الإنسان في الحياة واستمراريته فيها».

شكر

وتقدم غريغ باوتشر بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي والجهات الداعمة لتنظيم هذا الحدث وقال: «هذا الحدث يواصل النمو عاماً بعد عام وهذه السنة ستشهد مشاركة أكثر من 1000 مشارك من مختلف دول وقارات العالم، من بينهم 200 مشارك من رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، من أبرزهم جوزيه تيكسيرا نائب الرئيس وعضو مجلس المديرين في الاتحاد الدولي للياقة والصحة البدنية، وتوم أوتون رئيس ومؤسس مجموعة كرييت ومتحدث في تيد إكس، وبيتر تورنر وبيت كوهين القادم خصيصاً من المملكة المتحدة، ويدعم هذا الحدث قطاع الصحة واللياقة والاستثمار، كما أن حضور المشاركين من خارج الدولة يدعم السياحة من خلال استخدامهم للفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات المتطورة الموجودة في دبي».

3

وأضاف غريغ: «تنظم القمة على مدار 3 أيام حافلة تشمل العديد من الجلسات المتنوعة، حيث سيتم تقديم أكثر من 60 محاضرة من قبل 30 متحدثاً من أفضل المحاضرين في مجال اللياقة والصحة البدنية في العالم، وسيكون من بينهم متحدثون ملهمون وشخصيات مؤثرة عربية، وهو الأمر الذي نسعد بتقديمه كإضافة مميزة في المؤتمر هذا العام، حيث نسعى إلى زيادة انتشار الوعي في المنطقة بأهمية اللياقة البدنية، وسيكون هناك قاعات مخصصة لهم من أجل أن تصل لهم المفاهيم والمصطلحات الرياضية بكل معانيها، كما سيكون هناك الكثير من رجال الأعمال والشركات الذين يشاركون لتكوين شراكات عمل وتبادل معرفة».

150

وقالت رانيا باوتشر: «عندما بدأنا في تنظيم هذا المؤتمر كان عدد الحاضرين 150 مشاركاً فقط، وكان وقتها عدد الصالات ومراكز التدريب قليلاً جداً وكان حصرياً في الفنادق والمنتجعات، وبفضل جهود مجلس دبي الرياضي في تطوير الرياضة ونشر ثقافة ممارسة النشاط البدني وصل الآن عدد مراكز اللياقة وصالات التدريب البدني إلى المئات، حتى إنه يتم افتتاح صالة جديدة كل شهر تقريباً».

وأضافت: «يشمل المؤتمر كل الجوانب المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية ويركز على التهيئة الذهنية أيضاً وليست البدنية فقط، وإمكانية الحضور متاحة للجميع لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، حيث إن بعض ممارسي الرياضة يعانون من تعب التدريبات، في حين سيغير هذا المؤتمر الكثير من المفاهيم لدى الكثيرين ومن بينهم طلبة المدارس، ويجعل ممارسة التدريبات والرياضة أكثر متعة، كما سيتم تقديم تدريبات خاصة من قبل شركات عالمية هي الأفضل في العالم ومن أبرزها الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (إن ايه إس إم) وهي الأشهر في العالم، وتقدم شهادات معترفة ومقدرة عالمياً، حيث ستطلق في مؤتمر ميفت أول منهج رياضي باللغة العربية لمنح شهادات معتمدة عالمياً ودعم الرياضيين المحترفين العرب، وشركة تي آر إكس الخاصة بالتدريب الوظيفي لتطوير القدرات الجسدية بدون معدات لمقاومة التحديات وهو شيء مهم في هذه الفترة، وسيكون هناك جلسات خاصة برياضة المرأة، وجلسات خاصة للمتحدثين باللغة العربية، وأشكر الرعاة والداعمين لهذا الحدث ليصل إلى هذا المستوى».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز