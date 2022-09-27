الشارقة والعين في صدارة «شباب اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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واصل فريقا الشارقة والعين مسيرتهما الناجحة بمسابقة دوري شباب اليد ورفعا رصيديهما إلى 6 نقاط ليتشاركا معاً في صدارة البطولة، ومنح فارق الأهداف الشارقة الصدارة في البطولة التي تشهد مشاركة 6 فرق وتقام بنظام الدوري الكامل من دورين، وتسعى الفرق للفوز بلقب المسابقة.

وجاءت صدارة الشارقة بفارق الأهداف عقب فوزه العريض بعقر داره على الوصل «دبل سكور» 30 - 15 في انطلاق الجولة الثانية للبطولة.

ولم يختلف الحال بالنسبة للعين بفوزه الثاني رغم صعوبته على فريق النصر 26 - 25، ويحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومن ثم الوصل رابعاً بنقطتين وفي المركزين الخامس والسادس فريقا شباب الأهلي والجزيرة ولكل منهما نقطة.

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