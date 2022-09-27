فتح باب التسجيل للمشاركة في "أبوظبي للمحامل الشراعية 22 قدما"

المصدر: وام

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل لسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، على أن يتم إغلاقه بعد غد الخميس.

وسيقام السباق على كورنيش العاصمة السبت المقبل لمسافة 7 أميال بحرية، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة في ظل تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، فضلاً عن كون هذه الفئة هي المعنية بالشباب.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقامة سباقين الأول سباق ياس لفئة 22 قدماً والثاني النوف لفئة 43 قدماً، وذلك بعد العودة من التوقف الصيفي الذي استمر لأكثر من 3 شهور.

وأكد ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي أن السباقين الماضيين شهداً إقبالاً كبيراً على التواجد والمشاركة من مختلف الفئات خاصة سباق النوف الذي أقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهو ما يبشر بمشاركة كبيرة في سباق أبوظبي المقرر له السبت المقبل على كورنيش العاصمة.

وتوجه المهيري بالشكر إلى شركاء النادي من رعاة وجهات حكومية على الدعم الدائم والمستمر والجهود المبذولة بشكل دائم في إنجاح الأحداث والسباقات التي تقام تحت مظلة أبوظبي للرياضات البحرية مشيراً إلى عدم وجود خاسر من المشاركة في سباقات البحر والتراث الوطني الأصيل.

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