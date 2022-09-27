أبطال الإمارات يحصدون 15 ميدالية و7 كروت احترافية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الميداليات التي حققها أبطال الإمارات في بطولة دايموند كاب، والتي أقيمت في سلطنة عمان، واختتمت يوم أمس، ووصفها أنها إنجاز جديد، يضاف إلى إنجازات الرياضة الإماراتية، وتكشف عن النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية على المستوى الدولي، خصوصاً بعد النجاح الذي تحقق في بطولة آسيا في قرغيزستان، مثنياً على جهود الجهازين الفني والإداري لبعثة الإمارات.

وكان لاعبو الإمارات قد حصدوا 15 ميدالية ملونة في ختام البطولة، حيث توزعت الميداليات إلى ثماني ذهبيات، وأربع فضيات، وثلاث برونزيات، كما فاز لاعبو الإمارات بسبعة كروت احتراف، وكأسي بطل الأبطال، وذلك في إنجاز مميز جديد.

أحرز الميداليات الذهبية، عبد الله مبارك، وعبد الله الختال، وعلي حسن، وخالد جمال، وعلي ضاوي، ومشاري جمعة، وسعيد البلوشي، وعبد الله رستم، بينما أحرز الميداليات الفضية هادف السويدي ومحمد الكمالي، ومحمد كميديش وسعيد البلوشي، وأحرز البرونزيات الثلاث، فيصل الشحي ومطر الظاهري وعصام سيف أحمد.

وأحرز كأس الأبطال علي ضاوي ومشاري جمعة، بينما نال كروت الاحتراف، عبد الله مبارك وخالد جمال وعلي ضاوي ومشاري جمعة وخالد جمال وسعيد البلوشي وعبد الله رستم.

إشادة

بدوره، أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد شاهين الحوسني، بالمنافسات التي شهدتها البطولة، وتميز أبناء الإمارات، وبالأخص مع مشاركة لاعبين دوليين، ما ساهم بارتفاع المستوى الفني للبطولة، مثنياً على المردود الفني والجسماني الذي قاد لاعبي الإمارات إلى واجهة اللاعبين المشاركين، موضحاً: كشف النجاح الذي حققه أبناء الإمارات في البطولة، عما تتمتع به بناء الأجسام الإماراتية من تطور كبير في الأداء والمنافسة على أفضل المراكز.

من ناحيتها، أشادت اللجنة المنظمة بجهود المحكمين الدوليين، الذين شاركوا في المنافسات، ومثّل الإمارات كل من الحكام الدوليين فيصل الزعابي وناصر الوحشي وسعيد الماس وخالد الحوسني، والسكرتير الفني لاتحاد بناء الأجسام الدولي، السوري عبد المجيد يزبك.

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