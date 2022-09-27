الشارقة الرياضي يوقع وثيقة الإلتزام بمراعاة السن

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مجلس الشارقة الرياضي على وثيقة الإلتزام بمراعاة السن و ذلك في إطار تجديد المبادرة التي أطلقها مكتب الشارقة مدينة مراعية للسن التابع لدائرة الخدمات الإجتماعية وذلك ضمن مسؤوليات المجلس المجتمعية لمراعاة كبار السن ،و تعزيزا لنهج الإمارة في هذا الجانب والحث على تحقيق الأهداف التي ترمي لها الوثيقة من خلال توفير بيئة مثالية مستدامة ،لاسيما و أن الشارقة عضو في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن منذ عام 2016 .

وقع على مذكرة التفاهم بمقر المجلس كل من سعيد علي العاجل الخبير الرياضي و أسماء الخضري مدير مكتب الشارقة مدينة مراعية للسن ، وبحضور محمد علي بن حماد مدير إدارة الإتصال الحكومي ،و خولة سالم العاجل مساعد إداري ، و عفراء المشغوني رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة الإتصال الحكومي بالمجلس .

وقال سعيد العاجل ان الوثيقة تدعم توفير كل مقومات السعادة و راحة البال للكبار قيمة و مقاما ، و تعزز عضوية الإمارة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن ، و في الوقت نفسه تؤكد حضورنا و شراكتنا مع بقية المؤسسات في رفع نسبة الوعي بين الموظفين بثقافة مراعاة كبار السن ،و نحن إذ نرحب بالتوقيع على تلك الوثيقة،نؤكد أن ما نقوم به هو دور طبيعي ينسجم مع استراتيجية عمل المجلس و دوره في دعم كل المبادرات المجتمعية .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز