"أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو" تبهر العالم بتنظيم 5 بطولات في 5 قارات خلال 48 ساعة

المصدر: وام

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واصلت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تألقها في تنظيم الفعاليات الناجحة في عدة أماكن بالتزامن، وأقامت 5 بطولات في 5 قارات مختلفة في غضون 48 ساعة.

وشهد يوما 24 و25 سبتمبر الحالي جولات بروكسل وشيكاغو وسول وبرازيليا ولواندا بأنجولا ضمن بطولة الدوري الدولي، لتعزز رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مكانة العاصمة أبوظبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو كأكبر مطور للعبة في العالم.

وأصبحت إقامة هذه الجولات الـ5 في آن واحد شهادة نجاح جديدة لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وقدراتها التنظيمية، خاصة وأنها دأبت على تنظيم هذه الفعاليات المتزامنة في أكثر من مناسبة سابقة لكنها قدمت مزيدا من الإجادة هذه المرة بتنظيم الجولات الخمسة في 5 قارات مختلفة ليكون النشاط والنجاح في كل أنحاء العالم.

ولم يقتصر الأمر على هذا التنظيم المميز للبطولات في آن واحد وبهذه الأعداد الهائلة من المشاركين في كل جولة وإنما حرصت الرابطة خلال الفترة الماضية أيضا على إقامة دورات تأهيل للحكام في "مصر" تمهيدا لإقامة العديد من الفعاليات والبطولات التي ستنظمها الرابطة الموسم المقبل، ما أثمر نجاح أكثر من 20 حكما مصريا مؤهلا للتحكيم على البساط بشكل معتمد ورسمي وفقا لتصريحات طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الذي أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام جمهورية مصر العربية لخارطة البطولات الدولية التي تنظمها الرابطة، خاصة في ظل وجود أكثر من 5000 لاعب ولاعبة داخل مصر يمارسون رياضة الجوجيتسو.

وعن الجولات الخمس التي أقيمت في 5 مدن بـ 5 قارات في آن واحد قال البحري: " كانت انطلاقة هذه الجولات الخمس من خلال جولة بروكسل ضمن بطولة الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للبدلة وبدون بدلة، والتي فتحت الباب للمشاركين من جميع الجنسيات والأحزمة والفئات".

وفي منافسات الحزام الأسود للرجال وزن 77 كجم للمحترفين، فاز البرازيلي بابلو دترا من نادي بني ياس للجوجيتسو بالذهبية إثر تغلبه على الفرنسي حيدر عباس، فيما أحرز ذهبية الحزام الأسود لوزن 85 كجم التونسي أحمد العريبي بالفوز على الألماني فراس الحامد. وحصد الكندي جاكوب ماكنزي ذهبية الحزام الأسود للأساتذة عن وزن 77 كجم بتغلبه على الإنجليزي والتر بارنز.

وفي منافسات السيدات، حصدت الهولندية روز الشاروني ذهبية الحزام البني/الأسود عن وزن 62 كجم على حساب البرتغالية رافاييلا روزا، وحصلت كاتيوسيا ياسميرا من غينيا بيساو على ذهبية الحزام البني/الأسود لوزن 95 كجم بفوزها على الإيطالية سيلفيا سكومبارين.

وفي اليوم نفسه /24 سبتمبر/، وعلى بعد آلاف الكيلومترات من بروكسل، أقامت الرابطة ضمن الدوري الدولي بطولة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لنزالات البدلة وبدون البدلة.

وأسفرت منافسات الحزام الأسود للرجال لوزن 77 كجم عن فوز البرازيلي تياجو ماكدو بالذهبية إثر تغلبه على الأمريكي نيكولاس مارتينيز، كما أحرز الكندي جاستن بريمروز ذهبية الحزام الأسود لوزن 94 كجم بالفوز على الأمريكي كوري فانديفانتر، وحقق جوستافو كاربيو من بيرو ذهبية وزن 69 كجم بتغلبه على المغربي سعيد حاتم في فئة الحزام الأسود للأساتذة.

وفي منافسات السيدات، حصدت الأمريكية أدريان إينيكيس ذهبية الحزام البني/الأسود لوزن 55 كجم بتغلبها على مواطنتها رونتريس توماس، وفازت الأمريكية أليكسا يانيس على الكندية بروك توفليمير لتحرز ذهبية الحزام البني/الأسود لوزن 95 كجم.

وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة للولايات المتحدة الأمريكية برصيد 33200 نقطة، وتلتها كندا /3600 نقطة/، ثم البرازيل /1600 نقطة/ في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية لفريق كارلسون جرايسي الأمريكي برصيد 3600 نقطة.

وفي اليوم التالي /25 سبتمبر/، حط الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو رحاله في سول عاصمة كوريا الجنوبية بقارة آسيا، وذلك في منافسات البدلة.

وتغلب بطل الحزام الأسود جي هيون يونج من كوريا الجنوبية على المنغولي إردنيباتار ليحصد ذهبية وزن 62 كجم، كما تفوق الكوري الجنوبي هيي سونج جونج على المنغولي باتبايار باتسوخ ليحرز ذهبية الحزام الأسود لوزن 77 كجم.

وفاز الكوري الآخر دونج يونج لي على المنغولي أروينتسوج باساندورج ليحرز ذهبية الحزام الأسود لوزن 85 كجم، كما تغلب الأسترالي كريستوفر نيني على الكوري الجنوبي انيونج تشوي ليحرز ذهبية وزن 77 كجم.

وفي منافسات السيدات، فازت ناهيون كيم من كوريا الجنوبية على مواطنتها بارك يونجو وحصدت ذهبية الحزام البنفسجي لوزن 49 كجم.

وعلى صعيد الدول، حصدت كوريا الجنوبية المركز الأول برصيد 44100 نقطة، وتلتها منغوليا /11100 نقطة/، ثم الولايات المتحدة الأمريكية /1100 نقطة/ في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. وفازت أكاديمية دي لاريفا بجائزة أفضل أكاديمية برصيد 9700 نقطة.

كما نظمت الرابطة جولة برازيليا بأميركا اللاتينية في 25 سبتمبر، وفاز البرازيلي تياغو فييرا على مواطنه رودريجو فريتاس ليحرز ذهبية وزن 62 كجم، كما تغلب البرازيلي رافاييل سانتوس على مواطنه ناتانايل موريرا وتوج بذهبية وزن 69 كجم، وفاز ديريك ليال على ولينجتون ألميدا في مواجهة برازيلية أخرى على ذهبية وزن 77 كجم.

وفي منافسات السيدات، فازت أندريسا تولينتينو على لوسيني موراييس لتحصد ذهبية وزن 62 كجم، كما فازت آنا برانداو على مايرا فيريرا وتوجت بذهبية وزن 95 كجم.

وعلى صعيد الدول، حصلت البرازيل على المركز الأول برصيد 143950 نقطة، وتلتها البرتغال /700 نقطة/ والإكوادور /600 نقطة/، وفازت أكاديمية بلايدس بجائزة أفضل أكاديمية برصيد 9450 نقطة.

وكانت البطولة الخامسة في العاصمة الأنجولية لواندا مساء أمس الأول، وأسفرت منافسات المحترفين الأنجوليين أصحاب الأحزمة البنفسجية عن فوز هيلاريو وامي على ماركيو نيفيس والتتويج بذهبية وزن 56 كجم، وفوز أبديل كارجيانو على أليانتشا كاريانجو وإحراز ذهبية وزن 62 كجم.

وعلى صعيد الدول، حصلت أنجولا على المركز الأول برصيد 208700 نقطة، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية /1400 نقطة/، والبرتغال /1000 نقطة/، وفازت أكاديمية "زد وان" بجائزة أفضل أكاديمية برصيد 39850 نقطة.

وأكد طارق البحري أن سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يتابع بطولات الرابطة أولا بأول، وطالب بالتوسع في إقامة البطولات بمختلف القارات لتحقيق المزيد من نشر اللعبة، وتوفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين واللاعبات، بما يؤهلهم للمشاركة في البطولات القارية والعالمية، وبما يخدم مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لتلك الرياضة التي تسهم في بناء أجيال قوية للمستقبل".

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