فورمولا-1 تترقب الفرصة الأولى لحسم اللقب و فيرستابن يتأهب للتتويج المبكر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد فوزه بأحدث خمسة سباقات في أجندة البطولة هذا الموسم، سيكون الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول أمام الفرصة الأولى لحسم لقب بطولة العالم /الجائزة الكبرى/ لسباقات سيارات فورمولا-1 من خلال سباق جائزة سنغافورة المقرر يوم الأحد المقبل.

فقد اقترب فيرستابن خطوة هائلة من الحفاظ على لقبه العالمي بعدما فاز بآخر 5 سباقات أقيمت هذا الموسم ليرفع رصيده من الألقاب في سباقات البطولة هذا الموسم إلى 11 من بين 16 سباقا أقيمت حتى الآن.

وكان فيرستابن توج بلقبه العالمي الأول في الموسم الماضي عندما أنهى البطولة في صدارة الترتيب العام بعد فوزه بلقب السباق الختامي الذي تستضيفه أبوظبي سنويا.

كانت فرص فيرستابن ومنافسه البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس متساوية قبل خوض السباق الختامي في أبو ظبي الموسم الماضي، وحسم السائق الهولندي اللقب بعد صراع مثير مع هاميلتون، فيما قد يصبح سباق أبو ظبي بمثابة مهرجان احتفالي ضخم واستعراض كبير لمهارات السائقين بعيدا عن أي ضغوط وتوترات حال حسم اللقب في سباق سنغافورة أو أي من السباقات التالية قبل المحطة الأخيرة في أبو ظبي.

وأصبح فيرستابن أمام فرصة ذهبية لحسم اللقب العالمي مبكرا في الموسم الحالي من خلال أي من السباقات الستة المتبقية في البطولة هذا العام، ويأتي في مقدمتها السباق السنغافوري يوم الأحد المقبل.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام للبطولة برصيد 335 نقطة وبفارق 116 نقطة أمام تشارلز لوكلير سائق فيراري فيما يحتل سيرخيو بيريز السائق الآخر لفريق ريد بول المركز الثالث بفارق 125 نقطة عن فيرستابن.

ويشهد سباق سنغافورة أول فرصة لحسم اللقب مبكرا؛ حيث يحتاج فيرستابن إلى الفوز باللقب في هذا السباق وأن ينهي لوكلير السباق خارج المراكز الثمانية الأولى وألا يحتل بيريز أي من المراكز الأربعة الأولى.

وقد يحسم فيرستابن اللقب أيضا حال فوزه بسباق سنغافورة واحتلال لوكلير المركز الثامن وبيريز المركز الرابع بشرط ألا يفوز أي من لوكلير وبيريز بالنقطة التي تمنح للسائق صاحب أسرع زمن للفة.

و في حال أنهى لوكلير السباق في المراكز الـ8 الأولى، أو حل بيريز في أي من المراكز الـ4 الأولى، سيتأجل حسم لقب البطولة إلى سباق آخر يرجح أن يكون السباق الياباني، الذي يقام يوم الأحد التالي الموافق 9 أكتوبر.

المثير أن بداية منافسات البطولة هذا العام لم تكن توحي بهذا التألق لفيرستابن حيث تأخر السائق الهولندي خلف المتصدر لوكلير بفارق 46 نقطة في الترتيب العام للبطولة بعد أول 3 سباقات هذا الموسم قبل أن ينتفض بقوة ويتصدر الترتيب بجدارة.

وإلى جانب الصراع بين فيرستابن ومنافسيه على لقب السائقين، تدور منافسة شرسة أيضا على لقب الصانعين /الفرق/ بين ريد بول وفيراري، ولكن هذه المنافسة لن تحسم بأي حال خلال سباق سنغافورة حيث يتفوق ريد بول على فيراري في الترتيب العام حاليا بفارق 139 نقطة فقط.

و يحتاج ريد بول حاليا للتفوق على منافسه المباشر فيراري بفارق 191 نقطة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق من خلال سباق سنغافورة لكنه قد يتحقق في السباق الياباني.

الجدير بالذكر أن سباقي سنغافورة واليابان يعودان إلى مسار البطولة هذا الموسم بعد إلغائهما في كل من 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز