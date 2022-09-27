فعاليات «بايك أبوظبي» للمرة الأولى بالمنطقة في نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تقام النسخة الأولى من «مهرجان بايك أبوظبي»، في الفترة بين 7 و13 نوفمبر المقبل.

وتُعد هذه الفعالية الرياضية، أحدث مبادرة لمنصة «بايك أبوظبي»، التي أطلقها سموّه في نوفمبر 2021، لدعم أهداف وطموح الإمارة، بأن تصبح وجهة رائدة في احتضان فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية.

ويستضيف مهرجان «بايك أبوظبي»، الذي يُنظمه مجلس أبوظبي الرياضي، فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية، أبرزها النسخة الخامسة من «بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية»، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من 9 إلى 13 نوفمبر، حيث تستقطب 300 مشارك ومشاركة من نخبة دراجي المناطق الحضرية حول العالم، لإثراء المشهد الرياضي في أبوظبي، وتقريب هذه الرياضة إلى جمهور واسع من عشاق وهواة رياضة الدراجات الهوائية.

ويشهد المهرجان 12 نوفمبر، تنظيم النسخة الأولى من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي، على مسار بطول 150 كم، يربط بين نقطة الانطلاق من بوابة الشرق مول في أبوظبي، إلى نقطة الوصول في مسار الدراجات الهوائية بمدينة العين، حيث يتنافس هواة هذه الرياضة، من كلا الجنسين، على جوائز تصل قيمتها إلى 2 مليون درهم.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، بحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدرجات الهوائية، عن تفاصيل الحدث، الذي يمثل إضافة كبيرة للأحداث العالمية في العاصمة أبوظبي.

شكر

وتوجّه عارف حمد العواني بالشكر إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على رعايته الكريمة للمهرجان، مشيراً إلى أن المهرجان المرتقب في نوفمبر المقبل، يعتبر محركاً أساسياً لطموحات إمارة أبوظبي، لتكون الوجهة العالمية الرائدة في ركوب الدراجات الهوائية.

استضافة

كما توجه النخيرة الخييلي، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته لهذا العرس الرياضي، الذي سيشهد مشاركة المئات من عشاق رياضة الدراجات الهوائية من المحترفين والهواة، على حد سواء، في الاستحقاقين القادمين.

وقال: نادي أبوظبي للدراجات، لن يدخر جهداً في تقديم كل الدعم لنجاح هذا المحفل الرياضي، تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي. وفي كلمة مصورة، قال ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات: نتطلع إلى أن تستضيف أبوظبي أول مدينة دراجات هوائية في الشرق الأوسط وآسيا، بطولة العالم للدراجات في المناطق الحضرية لهذا العام.

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