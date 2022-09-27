حمدان بن زايد: ماراثون زايد الخيري ينشر القيم الأصيلة للإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر النخيل، رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري الذي يقام تحت رعاية سموه، حيث ستنطلق منافسات جولة أبوظبي في 19 نوفمبر المقبل وجولة جمهورية مصر العربية بمحافظة الإسكندرية في 23 ديسمبر المقبل وسيخصص ريعه لمصلحة مستشفى «أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث».

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة هذه النسخة من الماراثون وخروجها بالشكل الأمثل الذي يحقق الأهداف الكاملة من إقامة الماراثون.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تواصل ريادتها في تبني المبادرات الخيرية الداعمة في مختلف دول العالم انطلاقاً من نهج الإمارات وسياستها وعطائها في ساحة العمل الإنساني ودعم مسيرة السلام والنماء للشعوب كافة.

ظاهرة

كما أكد سموه أهمية الماراثون كفكرة وظاهرة رياضية تعكس القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، وتقام من أجل عمل الخير ومساعدة المشروعات الصحية من أجل الناس ولخدمتهم، منوهاً بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الإمارات ومصر، ودعا سموه إلى تقديم كافة سبل الدعم من أجل أن يواصل الماراثون فكرته وتحقيق أهدافه السامية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: إن ماراثون زايد الخيري منذ اللحظة الأولى لانطلاقه في 2005 وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، صاحب الفكرة في إقامة هذا الماراثون حقق الكثير من النتائج المميزة في المساعدة ودعم الدور الإنساني لعلاج غير القادرين. وأضاف سموه إن ماراثون زايد يترجم نهج العطاء الذي غرسه وأسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتظل أياديه البيضاء تمد الخير في كل مكان وكل ميدان لتصل بخيرها إلى جميع أنحاء العالم.

نجاح

وأعرب سموه عن سعادته بتواصل نجاح فعاليات الماراثون في كل النسخ التي أقيمت منذ بدايته وحتى الآن، مثمناً دور القطاع الخاص في دعم الماراثون وتقديم العون الذي به تتحقق أهدافه الخيرية والإنسانية. وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة والشركاء الداعمين في تأكيد فكرة الماراثون وتحقيق أهدافه كاملة، فضلاً عن دوره الرائع في دفع الناس لعمل الخير ولو بخطوة في هذا السباق.. مضيفاً سموه أن الخبرات الإماراتية في تنظيم الأحداث والفعاليات الاجتماعية والرياضية والثقافية لا تحتاج إلى إشادة.

تقدير

وأعرب الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، عن شكره وتقديره لدعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ورعايته لفعاليات الماراثون، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل دفعة كبيرة لكل أعضاء اللجنة من أجل مواصلة الجهد وتقديم نسخ مميزة في كل محطة من محطاته المختلفة.

حضور

حضر اللقاء الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، ومحمد حاجي خوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف للهلال الأحمر الإماراتي، وأعضاء اللجنة.

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