فلاح بن زايد يعتمد نشاط نادي غنتوت السنوي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة مسابقات النادي للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023، والتي تتضمن العديد من البطولات الرياضية، والمشاركات المجتمعية المحلية، بالتنسيق مع النشاط المحلي على مستوى الدولة، وتبدأ اعتباراً من الخامس من نوفمبر المقبل، بـ «مهرجان بينك بولو»، ويستمر نشاط النادي حتى 18 مارس 2023، متمنياً سموه انطلاقة متميزة مواصلة لمسيرة النادي.

وشكر سموه كل من أسهم في دعم مسيرة النادي خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يتواصل العطاء، بما يدعم الرياضة الإماراتية بشكل عام، ورياضة البولو على وجه الخصوص.

وأكد سموه أن تجدد نشاط النادي في موسمه الجديد الحافل، بمشاركة كوكبة من اللاعبين المواطنين والمحترفين المقيمين في مختلف بطولات النادي الموسمية،.

واختتم سموه، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة من الجهات العليا، والعمل على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تسهم في نجاح الموسم الرياضي، الذي ينطلق اعتباراً من 5 نوفمبر المقبل، بمهرجان يوم البولو الوردي الخيري «بينك بولو»، و26 من الشهر نفسه، إقامة المهرجان الرياضي السنوي، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات، وتشهد ملاعب نادي غنتوت خلال الفترة من 7 – 17 ديسمبر المقبل، إقامة بطولة الإمارات الدولية للبولو (من 10 - 12 هاند كاب)، كما يتضمن برنامج النادي إقامة الفعالية الخيرية الرياضية المجتمعية الثالثة، بإقامة النسخة السادسة من المباراة الخيرية لدعم «فئة الأيتام»، وذلك يوم 7 يناير 2023.

النسخة الثالثة

وفي 23 يناير من العام المقبل، تنطلق النسخة الثالثة من بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، والتي تستمر حتى 4 فبراير 2023، بملعب سلطان بن زايد، وذلك لفئة من 4 إلى 6 هاند كاب، ويعقبها إقامة المباراة الخيرية الثالثة، ضمن مهرجان «يوم الأمل للبولو لأصحاب الهمم»، في 18 فبراير.

وسيكون مسك ختام نشاط غنتوت لسباق الخيل والبولو، بإقامة بطولة النادي الأغلى والأبرز، المتمثلة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، في نسختها الـ 23، وذلك على مستوى 18 هاند كاب، خلال الفترة من 6 إلى 18 مارس 2023.

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