محمد الشرقي يشيد بإنجاز ناشئي الفجيرة ببطولة العالم لفورمولا المستقبل

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق الفجيرة للزوارق السريعة للناشئين، بمناسبة حصولهم على المركز الرابع في بطولة العالم لفورمولا المستقبل في براندنبورغ بألمانيا، واطلع سموه خلال اللقاء على تفاصيل مشاركة الفريق في البطولة التي أقيمت من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر الجاري، مباركاً للفريق تحقيقه نتائج مشرفة في مشاركته، ومشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية تشجيع الشباب والناشئة على الانخراط في المنافسات الرياضية العالمية وتحقيق مراكز متقدمة تسهم في تعزيز حضور الإمارة في المجال الرياضي عالمياً، حضر اللقاء أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بالتطور الكبير الذي تشهده الرياضات البحرية في الفجيرة خاصة، والإمارات عامة، داعياً سموه أعضاء الفريق لمواصلة التدريبات والجهود والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية تأكيداً على دورها في تعزيز مكانة الدولة في قطاع الرياضات البحرية.

وعبّر أعضاء فريق الفجيرة للزوارق السريعة عن سعادتهم باستقبال سمو ولي عهد الفجيرة لهم، ودعم سموه المتواصل للرياضيين من الشباب والناشئة لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الصدد. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز