9 نجوم في بطولة أساطير التنس بدبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إقامة النهائي العالمي لبطولة «كأس أساطير التنس- الطريق إلى دبي»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس ودبي هاربور، خلال الفترة بين 9 و12 نوفمبر المقبل، في ميناء دبي هاربور، بمشاركة فريقي إيفان ليندل وبات كاش، اللذين يضمان 9 لاعبين من نجوم التنس السابقين، يتقدمهم الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، والقبرصي ماركوس بغداتيس، التشيكي توماس بيرديتش، إلى جانب الاسبانيين ديفيد فيرير وتومي روبريدو، الألماني تومي هاس، الأسترالي ليتون هيويت، الأرجنتيني ديفيد نالبانديان، والتشيكي راديك ستيبانيك.

وتم الإعلان عن قائمة المشاركين، وتفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وناصر آمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وخليفة بن هندي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، محمد المزروعي مدير الوجهات في دبي هاربور، ومارتن هيدلاند الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، والنجمين الشهيرين تومي روبريدو وماركوس باغداتيس.

رؤية

وأكد المتحدثون أهمية هذا الحدث في إثراء أجندة الفعاليات، وتعزيز السياحة الرياضية في دبي، وقال سعيد حارب: «فخورون بأن يكون لدينا نهائي بطولة «كأس أساطير فرق التنس»- الطريق إلى دبي، والتي ستكون إضافة مهمة إلى تقويمنا الرياضي».

وأوضح أحمد الخاجة أن بطولة أساطير التنس، تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز دولي للأحداث الدولية، وكشف مورتن هيدلوند، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، عن تخصيص جوائز مالية تقدر بـ 500 ألف يورو للفائزين، وإنشاء ملعب يتسع لـ 3000 مشجع في منطقة ميناء اليخوت الفاخرة في دبي هاربور.

تغيير

وصرح خليفة بن هندي، بأن الحدث يعكس مكانة دبي كمركز عالمي المستوى للرياضة والترفيه، ويعد بمثابة تغيير في قواعد اللعبة، لكل من مشاهد التنس واليخوت في دبي، حيث يتمتع أصحاب اليخوت برفاهية مشاهدة مباريات التنس الخاصة بهم، من على سطح اليخوت.

وأوضح محمد المزروعي أن دبي هاربر وجهة بحرية استثنائية، تم تصميم خدماتها المتعددة وبنيتها التحتية المتطورة بعناية، وفق أرقى المعايير العالمية، بهدف تقديم تجربة بحرية راقية ومتنوعة ومفعمة بالحياة، تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وتمثل وجهة مثالية لإقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية والسياحية والرياضية الكبرى.

حماس

وأعرب ماركوس باغداتيس عن سعادته وحماسه للمشاركة في البطولة، وقال: «أشكر مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والقائمين على التنظيم، على إتاحتهم الفرصة لي للتنافس واللعب في دبي مرة أخرى، هذه البطولة، تعيد لي ذكريات جميلة، وتعد فرصة لمواجهة لاعبين اشتقت للعب أمامهم مرة أخرى».

وقال تومي روبريدو: «ستكون مشاركتي في دبي، فرصة أخرى للعودة إلى اللعب مرة أخرى، سنستمتع باللعب في المكان الأكثر من رائع في دبي هاربور، الذي وفر فرصة لمتابعة المنافسات باليخوت، بعد أن كانت مدينة موناكو تستأثر بهذه الميزة وحدها».

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