ناتالي روبين رئيساً تنفيذياً لـ «دولي السيارات»

المصدر: ( دبي - البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر الاتحاد الدولي للسيارات، تولي ناتالي روبين منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للسيارات، وحاء القرار رؤية «مهنية» من أجل إعادة تشكيل الهيكل الرياضي بالاتحاد، وتمّ إدراج المنصب الجديد لاستكمال دور محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وتتمتع روبين بخبرة طويلة من خلال العمل بعدة شركات في قطاع السيارات مثل فولفو، نيسان ودايملر كرايسر.

يذكر أن الاتحاد الدولي للسيارات قد تعرض لهجوم عنيف بسبب الطريقة التي تمت بها إدارة سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2021، مما أدى إلى استبعاد مدير السباق مايكل ماسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز