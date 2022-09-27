هجن العاصفة تتربع على عرش الكبار بالمرموم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت هجن العاصفة الصدارة في الشوطين الرئيسين للمحليات، من خلال مشاركتها في تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت بميدان المرموم، على مدار أربعة عشر شوطاً، لمسافة خمسة كيلومترات.

وقاد مضمر شعار العاصفة غياث الهلالي (الشاهينية)، إلى صدارة الثنايا البكار المحليات في أول الأشواط، مسجلة التوقيت الأفضل في كل التحديات، والذي بلغ 7:55:4 دقائق.

وسجل (شاهين) لهجن العاصفة، وتحت قيادة غياث الهلالي، توقيتاً مميزاً، ظفر به بصدارة الشوط الثاني للثنايا الجعدان المحليات، وذلك بوصوله لخط النهاية في توقيت قدره 7:56:6 دقائق.

وأهدى (راهي) شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قمة الثنايا الجعدان المهجنات، في رابع الأشواط، بزمن قدره 8:08:3 دقائق، تحت قيادة المضمر عبيد محمد بالضبيعة.

وكان التألق من نصيب شعار الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، في ثالث الأشواط للثنايا البكار المهجنات، حيث فازت (معطشة) بقيادة المضمر محمد سعيد بن حلوه، في زمن بلغ 7:59:8 دقائق.

تأكيد

وأكد شعار هجن العاصفة قدراته مجدداً، وذلك بحصوله على القمة في الأشواط الرئيسة الأربعة لسن الحول والزمول، وذلك من خلال التحديات التي شهدها ميدان المرموم، لمسافة ستة كيلومترات.

وهيمنت (الشاهينية) لهجن العاصفة، على الشوط الرئيس للحول المحليات، بقيادة غياث الهلالي، حيث سجلت أفضل توقيت في جميع الأشواط، بلغ 9:37:3 دقائق.

وقاد الهلالي (شاهين) لهجن العاصفة، لقمة الزمول المحليات، في ثاني الأشواط، وذلك بتوقيت قدره 10:12:3 دقائق. وسيطر شعار العاصفة على صدارة التحديات الرئيسة للمهجنات، حيث اعتلت (الشاهينية)، بقيادة غياث الهلالي، قمة الحول المهجنات، بزمن قدره 9:54:9 دقائق.

وحقق شعار هجن العاصفة، الفوز الرابع، تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، بواسطة (شاهين)، الذي حصد ناموس الزمول المهجنات، مسجلاً توقيتاً بلغ 10:06:0 دقائق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز