الشعفار يتوج بطل العالم لسباقات الطريق

المصدر: (دبي ـ البيان)

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توج أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية رئيس الاتحاد الآسيوي أول من أمس الكازاخستاني فيدروف افيني بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للطريق، فئة الكبار تحت 23 عاماً التي أقيمت في مدينة ولونجونج الأسترالية،، وحل ثانياً التشيكي ماتياس فاسيك، وسورين ويرينسكيولد «حامل اللقب» ثالثاً، وحضر الشعفار مراسم التتويج على هامش اجتماع الكونغرس الدولي واجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وقدم التهاني لأسرة الدراجات في آسيا واتحاد كازاخستان بالإنجاز.

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