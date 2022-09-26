أحمد بن محمد يثمّن الإنجازات المشرّفة للرياضيين الإماراتيين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

المصدر: البيان

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"الرياضيون الإماراتيون قدموا نماذج مضيئة في اللعب النظيف والتنافس الشريف والتأكيد على مبادئ الصداقة والتميز والاحترام"

"دور بارز للجنة الأولمبية الوطنية خلال المشاركات في كبرى المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية يعكس أسمى معاني الانتماء للوطن"

أبطال الإمارات حصدوا خلال الدورة الحصيلة الأكبر من الميداليات مقارنة بكل النسخ السابقة برصيد 10 ميداليات

التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالرياضيين المتوجين في فعاليات النسخة الخامسة من "دورة ألعاب التضامن الإسلامي" التي أقيمت الشهر الماضي بمدينة قونيا في تركيا بمشاركة 6 آلاف رياضي من 56 دولة.

وأكد سموه على أن "قيمة الإنجاز الذي حققه الرياضيون الإماراتيون خلال فعاليات الدورة تُجسد أبعاداً عديدة في مسيرة الرياضة الإماراتية تتجاوز التمثيل المشرف والظهور اللائق بعد أن قدم هؤلاء الرياضيون بعزيمتهم وإرادتهم نماذج مضيئة في التنافس الشريف وإرساء قواعد اللعب

النظيف والتأكيد على مبادئ الصداقة والتميز والاحترام التي تتماشى مع استراتيجية ونهج دولة الإمارات العربية المتحدة وتشكّل القيم الرئيسة للحركة الأولمبية الوطنية."

وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال حديثه مع الرياضيين إلى الدور البارز الذي تضطلع به اللجنة الأولمبية الوطنية خلال المشاركات في كبرى المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية والتي تتجلى فيها أسمى معاني الانتماء إلى الوطن، مؤكداً سموه أن الرياضي الإماراتي يحمل على عاتقه تلك المسؤولية الكبيرة التي يعلو معها علم دولة الإمارات ويرتفع أمام جميع الرياضيين من مختلف دول العالم.

وثمّن سموه الإنجازات المشرفة التي تحققت للمرة الأولى في تاريخ مشاركات دولة الإمارات في دورات التضامن الإسلامي وتحقيق الحصيلة الأكبر من الميداليات مقارنة بكل النسخ السابقة برصيد 10 ميداليات مع حصد أول ميدالية ذهبية منذ بداية المشاركة في أولى نسخ الدورة في العام 2005.

ودعا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الرياضيين الإماراتيين إلى مواصلة الارتقاء بالنتائج في ميادين المنافسات الرياضية وقال سموه: "نهنئ جميع الرياضيين على ما أظهروه من مستوى رفيع من التميز، ونحثهم على مواصلة الإنجازات والعمل على تطبيق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيق مبادئ الخمسين، لاسيما المرتبطة بترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات لكونها مهمة وطنية للمؤسسات كافة".

وحقق الوفد الرياضي لدولة الإمارات في فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتان و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم.

وتقدمت دولة الإمارات في جدول الترتيب العام مقارنة بدورات ألعاب التضامن الإسلامي السابقة ومنذ النسخة الأولى التي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في العام 2005 والتي التي احتلت فيها دولة الإمارات المركز الـ 20 برصيد5 ميداليات، فيما جاءت دولة الإمارات في

المركز 19 في النسخة الثالثة من الدورة عام 2013 في بالمبانغ بإندونيسيا برصيد 4 ميداليات، واحتلت المركز الـ 29 في النسخة الرابعة بعاصمة أذربيجان باكو عام 2017 برصيد 4 ميداليات كذلك.

حضر اللقاء المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية.

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