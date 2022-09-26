400 عداء في «عجمان للجري 2022»

المصدر: عجمان - البيان

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اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان منافسات سباق «عجمان للجري 2022»، حيث لقي الحدث مشاركة واسعة وصلت إلى 400 عدّاء ومتسابق من المحترفين والهواة ومحبّي رياضة الجري.

وانطلق السباق في منطقة الزورا - مارينا1، وشمل أربع فئات متنافسة، وهي مسافة 1 كم، و2.5 كم، و5 كم، و10 كم، مقسمة إلى فئات عمرية، وفئة الأطفال، وفئة الإماراتيين، والفئة المفتوحة من مختلف الجنسيات، حيث وصل عدد الفائزون إلى 126 فائزاً.

وجاء سباق «عجمان للجري 2022» ضمن أجندة أنشطة دائرة التنمية السياحية في عجمان المجتمعية التي تهدف إلى التوعية عن أهمية ممارسة الرياضة، وقد أثبتت المشاركة الكبيرة في هذا السباق تجاوباً مع رسالة الدائرة الطموحة في تعزيز ثقافة التسامح في المجتمع وجعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية.

وقالت خديجة تركي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب، إن «سباق عجمان للجري 2022» هو من الفعاليات المهمة على مستوى الدولة والذي يحقق نجاحاً باهراً سنة تلو الأخرى.

وأكدت أن الهدف الرئيسي من «سباق عجمان للجري 2022» هو نشر ثقافة الرياضة في المجتمع، وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية، واستقطاب الشباب لإعداد جيل جديد من الرياضيين، بالإضافة إلى دعم وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع السياحة الرياضية في الإمارة.

وأقيمت الفعالية بتنظيم شركة القدرة للخدمات الرياضية، ودعم ومشاركة كل من شرطة عجمان، والزورا للتطوير العقاري، وتطوع عجمان، وفريق الشارقة للترايثلون، والراعي الطبي مستشفى ثومبي الجامعي، وفريق نبض الإمارات التطوعي، والبرنامج الوطني التطوعي للاستجابة للطوارئ - فريق ساند، وشركة مياه غلفا، وفندق وأجنحة رمادا عجمان، ومركز بسمة بغداد الطبي، وإنفينيتي جيم، ومنتجع زويا الصحي، ومطعم بي هيلثي، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

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