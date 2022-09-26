11 نادياً تشارك في «تنشيطية القوس والسهم»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت بنجاح لافت البطولة التنشيطية الأولى للقوس والسهم في نادي الحمرية، والتي شهدت مشاركة 11 نادياً هي الحمرية، المدام، دبي لأصحاب الهمم، دبا الحصن، د. أرشرز، نادي الفجيرة للألعاب القتالية، خورفكان، سيدات الشارقة، الشارقة، مليحة وخورفكان للمعاقين.

تندرج البطولة في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات للقوس والسهم في تعزيز الاهتمام بالمواهب واستمرار النشاط الرياضي للعبة، للارتقاء بالمستوى الفني الذي يعزز التطور المنشود لمصلحة المنتخبات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية مجلس الإدارة في الوصول باللعبة إلى الأهداف المعلنة إثر الجهود المشتركة بين الاتحاد والأندية بما يخدم مسيرة اللعبة في الأندية.

وأسفرت النتائج عن فوز الحمرية بالمركزين الأول والثاني في منافسات القوس الأولمبي رجال تحت 21 سنة بحصول اللاعبين رحمة خالد الشامسي ومحمد خالد الشامسي على الميداليتين الذهبية والفضية، بينما نال نادي الشارقة الميدالية البرونزية والمركز الثالث عن طريق اللاعب محمد يحيى.

نتائج

وحصد نادي الشارقة للسيدات المراكز الثلاثة الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مسابقة القوس الأولمبي سيدات تحت 21 سنة عن طريق اللاعبات فاطمة محمد راشد ومها عبدالرحيم الحوسني وآمنة يوسف العوضي، كما نال النادي ذهبية المركز الأول في مسابقة القوس الأولمبي سيدات عن طريق اللاعبة عائشة جاسم آل علي، ونال دبي للرماة فضية المركز الثاني عن طريق اللاعبة سناهال ديفاكار، ونادي الفجيرة برونزية المركز الثالث بواسطة اللاعبة أومينه نوماتوفا.

ونال نادي المدام ذهبية المركز الأول في مسابقة القوس الأولمبي رجال عن طريق اللاعب عبدالله عبيد الكتبي، بينما نال نادي الشارقة فضية وبرونزية المركزين الثاني والثالث بواسطة اللاعبين عبيد حسن الحمادي وسعود محمد راشد، في حين شهدت مسابقة القوس المركب رجال تتويج دبي للرماة بذهبية المركز الأول عن طريق اللاعب ويكراند سنك رانا، وذهبت فضية المركز الثاني للاعب نادي المدام منير الإسلام وبرونزية المركز الثالث إلى لاعب دبي للرماة وديع مطر.

وتصدر نادي دبي لأصحاب الهمم المراكز الثلاثة الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مسابقة القوس المركب لأصحاب الهمم رجال عن طريق اللاعبين محمد عبدالله الشحي وعبدالرحمن بالكوس وغلوم خورشيد.

هدف

وأكد فهد سالم الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم رئيس اللجنة الفنية، أن هذه البطولة تتسق مع المستهدفات التي يعمل على إنفاذها مجلس الإدارة بقيادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، للوصول إلى أفضل الممارسات التي تعزز التطلعات المرجوة، لا سيما أن هناك الكثير من المعطيات الإيجابية التي تمهد الطريق لتحقيق التطور الذي ينشده مجلس الإدارة.

وتوجه الحمادي بالشكر والتقدير إلى نادي الحمرية الثقافي الرياضي على استضافة البطولة، وتوفير الأجواء الإيجابية للأندية واللاعبين المشاركين، وتسخير جميع إمكاناته لنجاحها، مضيفاً أن هذا النهج الراسخ يعمق العلاقة القوية والتشارك في الرؤى والأفكار بين مجلس إدارة الاتحاد والأندية لما فيه مصلحة الارتقاء باللعبة إلى المستويات المشرفة التي تتوافق مع نهج التطور وإرادة التطور التي تؤدي في نهاية الأمر إلى واقع إيجابي يعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية المختلفة.

وأضاف: «ننظر إلى المخرجات التي يمكن أن نجني ثمارها من مثل هذه البطولات، وهناك أكثر من مؤشر على أهمية التطور الفني في الأندية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى واقع يرتبط بالخطة المستقبلية التي نعمل عليها انطلاقاً من قاعدة صلبة تؤسس لمنهجيتنا التي تكرس الخطط الطموحة والتخطيط المستقبلي، ونشكر الأندية على تجاوبها مع البرامج الداعمة لتحقيق المنجزات الوطنية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز