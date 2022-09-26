(دبي البحري) يكرم بطل الشراع العالمي البستكي

المصدر: دبي - البيان

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تلقى بطلنا العالمي في رياضة الشراع الحديث عادل خالد البستكي نجم منتخبنا الوطني للشراع الحديث والبحار عابر المحيطات تكريماً خاصاً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تقديراً لإنجازاته المتميزة في البطولات العالمية والدولية والإقليمية التي أقيمت مؤخراً.

وتسلم البطل العالمي عادل خالد البستكي من سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي شهادة تقدير من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه الشهري تقديراً لمسيرته الظافرة وإنجازاته الكبيرة.

وكان عادل خالد البستكي قد حقق إنجازاً كبيراً بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم فئة ألكا 7 ماستر التي أقيمت في المكسيك ثم فوزه بذهبية النسخة الـ14 من المهرجان الدولي البحري في مدينة الرباط المغربية في فئة ألكا 6 وقد سبق المشاركتين فوزه بذهبية الخليج بالكويت في منافسات ألكا 7 ليحقق نجاحات بارزة استحق عليها الثناء والتقدير.

وتأتي مبادرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هذه انسجاماً مع توجهات النادي في دعم المواهب وأصحاب الإنجازات خاصة وأن البستكي يعد أحد أبناء النادي ممن بزغ نجمهم مع فريق مدرسة الشراع الحديث في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التي تأسست سنة 1999 كأول مؤسسة تهتم بهذه الرياضة لينال شرف تمثيل الدولة مع بعثات اللجنة الأولمبية الوطنية في المحافل من بينها الدورة العربية السابعة التي جرت في مصر عام 2007 وحقق فيها البرونزية، ثم نال شرف أول رياضي في الشراعية الحديثة يخوض منافسات الفردي في دورة الألعاب الأولمبية في الصين عام 2008.

إنجازات

ويمتلك بطلنا البستكي تاريخاً مشرفاً في عالم الرياضات البحرية الشراعية الحديثة إذ أصبح أفضل بحار في طواف (فولفو للمحيطات) بعدما تألق مع طاقم فريق أبوظبي الذي ضم عمالقة الإبحار ونجح في خوض تجربة هي الأولى على مستوى الإمارات محققاً البطولة العالمية ورافعاً كأس المركز الأول مع الفريق في محطة الختام.

وقال جمال زعل بن كريشان المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن المبادرة التكريمية تأتي تقديراً للحصاد الوافر لبطلنا عادل ومن أجل تحفيزه للمشاركات القادمة في المنافسات المختلفةـ مشيراً إلى أن النادي يظل حريصاً على دعم المواهب وأصحاب النجاحات، مطالباً بطلنا بالمزيد من النجاحات والإنجازات مستقبلاً.

ومن جانبه وجه عادل خالد البستكي الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على دعمه وتشجيعه الكبير للمواهب والمبادرة الرائدة في تكريمه مبيناً أنها تمثل الحافز للمزيد من النجاحات مستقبلاً.

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