ميجيلوزي يتمسك ببطاقة التأهل إلى ختامي دبي العالمي للغولف

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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تمسك الإيطالي جويدو ميجيلوزي بالحصول على بطاقة التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد للغولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية في عقارات جميرا للغولف بدبي في شهر نوفمبر المقبل، وتعد البطولة الختامية لموسم جولة دي بي وورلد، بمشاركة أفضل 50 لاعباً يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

جاء تمسك الإيطالي بحظوظه بعد فوزه بلقب بطولة كازو فرنسا المفتوحة أول من أمس، ليتقدم 79 خطوة ويصبح بالمركز 21 في ترتيب جولة دي بي وولد، الصادر اليوم الاثنين، رافعاً رصيده 1.162 نقطة بعدما حصد 710 نقاط بالفوز في فرنسا.

صراع المراكز

كما تقدم الدنماركي راسموس هوجارد وصيف البطولة 38 مركزاً دفعة واحدة ويصبح بالمركز 23 في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 1.122 نقطة.

وجاء البلجيكي توماس بيتيرز بالمركز الثالث في البطولة، لينال 219 نقطة، جعلته يتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 2,528 نقطة، وهو الذي كان قد افتتح الموسم للجولة بالفوز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في يناير الماضي.

ويتأهل اللاعبون أصحاب المراكز الـ50 الأولى على مدار نتائج الموسم الحالي إلى بطولة جولة دي بي وورلد، الختامية، التي ستقام في عقارات جميرا للغولف بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

5 بطولات بالإمارات

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات هي بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للغولف.

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