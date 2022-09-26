مباراتان في انطلاق ثاني جولات شباب اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام في الخامسة من مساء اليوم، مباراتان في مسابقة دوري شباب اليد بجولتها الثانية، وتشهد البطولة مشاركة 6 فرق، وتقام بنظام الدوري الكامل، وهي إحدى البطولات الثلاث التي ينظمها اتحاد اللعبة خلال الموسم 2022 - 2023.

ويتطلع فريق الشارقة للفوز على ضيفه فريق الوصل، لمواصلة مسيرته الناجحة بالبطولة، والتي يدافع عن لقبها، وكان الفريق قد فاز بالجولة الأولى على فريق شباب الأهلي 27 - 22، وفي الوقت نفسه، ينشد فريق النصر تحقيق الفوز على ضيفه فريق العين، وكان النصر قد فاز بالجولة الأولى على الوصل 31 - 20، وتم تأجيل مباراة شباب الأهلي مع الجزيرة.

وأصدرت لجنة المسابقات في اتحاد اليد، قراراً بنقل مباراة فريقي دبا الحصن مع النصر في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الإمارات لرجال اليد، والمقررة في 30 سبتمبر الحالي، لتقام في صالة نادي اتحاد كلباء، في السابعة مساءً، بدلاً من صالة نادي دبا الحصن.

دوري الناشئين

وانطلقت أول من أمس، منافسات بطولة دوري ناشئي اليد تحت 15 سنة، والتي تشهد مشاركة 6 فرق، وتقام بنظام الدوري الكامل، تمثل ضربة بداية الموسم للفئة السنية، وأسفرت نتائج الجولة الأولى، عن فوز شباب الأهلي على بني ياس 23 - 12، وفوز الوصل على اتحاد كلباء 31 - 16، وفوز النصر على البطائح 31 - 23.

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