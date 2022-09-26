فوز سيدات «دبي للشطرنج» بالدوري العام

المصدر: دبي - البيان

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هنأ خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، فريق السيدات بالنادي، بفوزه ببطولة الدوري العام لفرق الشطرنج بالدولة لعام 2022، والتي أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبمشاركة (5) أندية شطرنجية للسيدات من دبي والشارقة والعين وأبوظبي ورأس الخيمة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بجهود الجهاز الفني والإداري لفريق سيدات دبي للشطرنج، وحضهم على تقديم المزيد من الجهد مع اللاعبات، لمزيد من الإنجازات.

وأكد على أن مجلس إدارة النادي حريص في المرحلة المقبلة، على تقديم إنجازات تتماشى مع خطط النادي، للوصول للألقاب الدولية المتميزة، وتحقيق الإنجازات العربية والإقليمية والدولية.

وتشكَّل فريق سيدات نادي دبي للشطرنج من اللاعبات الدوليات مريم عيسى المبارك وبشاير خليل أشكناني وشيماء نعمان آل علي وجواهر خليل أشكناني وياسمين علي، وأحلام راشد وعنود أحمد سالم، كما انضم للفريق الأستاذة الدولية الكبيرة التركمانستانية مهري جلديفا، والدولية الفلبينية زايريل كندبان، وهما من اللاعبات المقيمات بالدولة.

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