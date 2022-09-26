«شطرنج الفجيرة».. الهدف نقلة نوعية تخدم الرياضة الإماراتية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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وصف الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، المرحلة المقبلة للنادي، بأنها ستكون حبلى بالمشاركات الدولية والمحلية، وعلى كافة الأصعدة، جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع توزيع الحقائب الإدارية في أعقاب تجديد الثقة لأربع سنوات جديدة، ولفت آل بركت، إلى أن مجلس الإدارة يعمل على تحقيق رؤى وتطلعات قيادات حكومة إمارة الفجيرة، الرامية إلى أن تكون الفجيرة مدينة عالمية في الشطرنج، من خلال اكتشاف مواهب جديدة وتطويرها، للمشاركة في أقوى البطولات، ورفد المنتخبات الوطنية، واستضافة البطولات الدولية في الفجيرة، والعمل على خلق نقلة نوعية جديدة، تخدم الرياضة الإماراتية.

ومن ثم تم توزيع المناصب الإدارية، والتي أبقت على الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيساً لمجلس الإدارة، ومحمد عبد الله الزعابي نائباً للرئيس.

وتم تكليف المهندس إبراهيم جلال البلوشي بمهام الأمين العام للنادي، ومريم عبد الله المطروشي المدير المالي، وجاسم هيكل البلوشي بمهام مدير العلاقات العامة وشؤون اللاعبين.

بدوره، قال محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة: المرحلة الماضية للنادي، شهدت تحقيق إنجازات مميزة وغير مسبوقة، ومنها الفوز بالمركز الثالث لبطولة العالم للمصنفين تحت 2000 نقطة في اليونان، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال في 2021، إضافة إلى حصد عدة ألقاب فردية، وجوائز عالمية، ومنها فوز اللاعب عمار السدراني بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وعديد الميداليات والكؤوس، وشرف استضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، وإقامة اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي بالفجيرة، في شهر نوفمبر المقبل، مؤكداً أن النادي يتطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات، والتي تتناسب ورؤية إمارة الفجيرة المستقبلية.

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