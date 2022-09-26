«الكاراتيه» يناقش جدول الموسم الجديد

المصدر: دبي- البيان

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عقد اتحاد الإمارات للكاراتيه، في مقره بدبي، لقاء تنسيقياً مهماً قبل انطلاق بطولات موسم 2022 - 2023، برئاسة المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، وبحضور الدكتور عبد الله البادي، الأمين العام المساعد، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المساقات، ومحمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، وهشام سري المدير الفني للاتحاد، لمناقشة جدول مسابقات الموسم الجديد 2022 - 2023، ومقترحات تعديل المواعيد للبرنامج، لتعارضها مع بطولة العالم للناشئين والشباب في تركيا أكتوبر المقبل، وبطولة غرب آسيا في الإمارات نوفمبر المقبل، وبطولة الدوري العالمي للشباب في الإمارات، وبطولة الأندية العربية في الكويت فبراير 2023.

ترتيبات

تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة ببطولات الموسم الجديد، حيث قام رئيس لجنة المسابقات، بشرح العديد من النقاط التي وردت بالشروط الفنية والتنظيمية، ومواعيد البطولات، وفقاً لاستراتيجية عمل الاتحاد الهادفة إلى رفع عدد بطولات الموسم الجديد إلى 15 بطولة، لأول مرة في تاريخ اللعبة، بعدما استحدثت اللجنة الفنية 7 بطولات جديدة، موزعة بين بطولات فردية وجماعية، بالتنسيق مع لجنة المسابقات في الاتحاد.

وقدم شامس الشكر للجميع، على تعاونهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتعاون المثمر، من أجل الارتقاء برياضة الكاراتيه، من خلال الاهتمام بكافة عناصر اللعبة، من أجل تحقيق إنجازات جديدة للرياضة الإماراتية، ورفع علم الدولة عالياً في المحافل الدولية.

وتم الاتفاق على تعديل مواعيد البطولات المحلية، لتتوافق مع أجندة البطولات الدولية والقارية، وبما يضمن مشاركة فاعلة للمنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية، على أن يتم تعميم التعديلات الجديدة التي طرأت على برنامج بطولات الموسم الجديد على الأندية والمراكز، بعد الانتهاء منها الأسبوع المقبل.

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