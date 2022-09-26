ثاني الزيودي : مشروع الجوجيتسو في الإمارات استثمار مثالي في الأجيال الجديدة

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن منافسات كأس "أم الإمارات للجوجيتسو" تأكيد واضح على اهتمام الدولة برياضة المرأة وخاصة لعبة الجوجيتسو، التي تم الاستثمار فيها بشكل مميز خلال السنوات الـ15 الماضية، حتى وصلت لمكانتها الحالية، وهو ما نعتبره استثمارا مثاليا من الدولة في أجيالها الجديدة

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / - عقب تتويجه للاعبات الفائزات بألقاب البطولة أمس في صالة "جوجيتسو آرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي- : " ما نراه الآن من زيادة واضحة في أعداد اللاعبات والأندية المشاركة، والتي وصلت لأكثر من 200 لاعبة تمثل 10 أندية يؤكد أن اللعبة في طريقها الصحيح لتحقيق أهدافها".

وأضاف: " الجميع يرى أن أبعاد المشاركة في البطولات المختلفة للسيدات تقتصر على الفوز والتتويج، لكن هذا ليس صحيحا؛ فمشاركة المرأة في مثل هذه الرياضات القتالية القوية لديها أبعاد أخرى ذات مردود إيجابي، منها دعم وتقوية بنيتها الصحية وتطويرها على المستوى الشخصي والعملي والعديد من الأمور التي تنعكس بصورة مميزة على حياتها".

وقال معاليه: " خلال الفترة الماضية، كنا نسمع عن تتويج اللاعبات الأجنبيات، أما الآن فأصبحت المتوجة هي بنت الإمارات وسط منافسة قوية بين الجانبين ما يعني أن المطلوب تحقق، ما يجعلنا نفخر ببنت الإمارات على ما تقدمه".

وأشار إلى أن الإمارات من الدول التي تسعى لتبني النماذج المتطورة والحديثة، مع المحافظة على العادات والتقاليد والهوية الإماراتية، ووجود بنت الإمارات في مختلف البطولات يعكس دورها الكبير في مسيرة التنمية بالدولة.

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