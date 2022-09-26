زوارق الإمارات تحتكر منصة التتويج في بطولة العالم لفورمولا-1

المصدر: وام

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احتكرت زوارق الإمارات المراكز الأولى على منصة التتويج في السباق الرئيسي الثاني بالجولة الثانية لبطولة العالم لسباقات زوارق فورمولا-1 بمدينة سان نازارو الإيطالية.

وأحرز زورق "الشارقة 12" بقيادة فرديناند زيندبيرجن لقب السباق، وحل زورق "أبوظبي 5 " بقيادة ثاني القمزي ثانيا وانتزع زورق "أبوظبي 6 " بقيادة شون تورنتي المركز الثالث.

وعزز زورق "أبوظبي 6 " صدارته للترتيب العام للبطولة رافعا رصيده إلى 52 نقطة، وحافظ زورق أبوظبي 5 على المركز الثاني برصيد 35 نقطة، ويأتي في المركز الثالث " زورق 1 " بقيادة جوناس آندرسون حامل لقب البطولة برصيد 31 نقطة.

وتفصيلا عن السباق الرئيسي الثاني.. تصدر زورق "الشارقة 12 " بقيادة فرديناند منذ البداية واستمر في الصدارة طيلة مراحل السباق، كما حافظ زورق " أبو ظبي 5 " بقيادة ثاني القمزي على المركز الثاني منذ البداية وحتى النهاية، فيما تقدم زورق " أبو ظبي 6 " بقيادة شون تورنتي من المركز السابع حتى الثالث.

واشتملت منافسات هذه الجولة على سباقين في أسبوع واحد لزيادة جرعة الإثارة في المنافسة على المراكز الأولى للبطولة، والتي تشهد 4 جولات هذا الموسم.

وتقام الجولة الثالثة بمدينة أولبيا بجزيرة سردينيا الإيطالية يومي 15 و16 أكتوبر المقبل.. فيما تقام الجولة الرابعة الختامية في ديسمبر القادم بإمارة الشارقة حيث تعود المنافسة للشارقة بعد غياب سنتين عن استضافة البطولة.

وتوجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي في البطولة بالتهنئة للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة لفرق الإمارات بشكل عام وهو ما يعد سببا أساسيا فيما تحققه الفرق الإماراتية من تميز ونجاح كبير في هذه الجولة.

كما هنأ الرميثي كافة أعضاء الفريق من الطاقم الفني والإداري مع المتسابقين بعد التكاتف في هذه الجولة للوصول للنتائج المطلوبة، وقال: "حققنا في هذه الجولة المطلوب وهو الاستمرار في صدارة البطولة وتعزيز الموقف العام لزوارق الفريق في المنافسة على اللقب، خضنا سباقين في يومين متتاليين وكان هناك الكثير من التفاصيل والأحداث التي تتطلب التركيز وأنهينا المرحلة بالنتائج المطلوبة".

وأضاف: " أشكر جميع أعضاء الفريق لما قدموه في الجولة الحالية من تعاون وتكاتف ساهم في تحقيق النتائج التي كنا نتطلع إليها وأيضا المضي وفق الخطة المنشودة. نحن الآن في الصدارة عن طريق زورقين معا وسنواصل الكفاح حتى الجولة الختامية".

وعبر ثاني القمزي عن سعادته الكبيرة بصعوده منصة التتويج للجولة الثانية على التوالي وأكد أن السباق كان صعبا للغاية في ظل المنافسة القوية بكل من المرحلتين.

وقال: " قد يكون المثير في هذه الجولة هو وجود سباقين معا وكان لابد من الحفاظ على تركيزنا في كل مرحلة. السباق الثاني شهد الكثير من الندية وتدافعا قويا من الزوارق بعد لحظة الانقلاب وعودة العلم الأخضر ولكنني سيطرت على المركز الثاني وحافظت عليه حتى النهاية".

وأضاف: "لم أرغب في التقدم للأمام والمجازفة بالمنافسة على المركز الأول، وفضلت البقاء في مركزي وحصد النقاط لتعزيز الموقف في الترتيب العام بشكل أفضل".

وكشف شون تورنتي عن الإرتياح الكبير بتعزيز الصدارة أكثر في الترتيب العام حاليا والابتعاد عن منافسيه بفارق جيد من النقاط، وقال: "حصدت 32 نقطة من أصل 40 في هذه الجولة وهو حصاد جيد بالنسبة لي. أرغب في أن أواصل مع القمزي المنافسة القوية في الجولات المتبقية وأن نستمر في صدارة البطولة حتى النهاية".

وأضاف: " فخور جدا بأن أمثل فريق أبوظبي وأن يكون لي فرصة صناعة الفوز ضمن هذا الفريق المتميز دوما وصاحب الاسم الكبير في الرياضات البحرية. طموحي الآن هو إكمال المنافسة بنفس الرغبة والروح العالية، وأثق بأننا نستطيع تحقيق اللقب لفريقنا هذا الموسم ".

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