الإمارات تتوج بكأس "كل الأمم" للخيل العربية في ألمانيا

المصدر: وام

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توجت دولة الإمارات بكأس كل الأمم في ختام بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة 2022، مساء أمس بقاعة ألبرت بمدينة آخن في ألمانيا.

وتسلم الجائزة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعدد من الملاك والمربين من أبناء الإمارات.

وجاء فوز الإمارات بهذه الجائزة الرفيعة بعد نجاح خيول الدولة في تحقيق أكبر عدد من المراكز المتقدمة خلال البطولة التي شهدت منافسات قوية لأفضل المرابط المشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي وأوروبا بأبرز منتجيها ومربيها وملاكها.

وحققت خيول الإمارات 7 ألقاب، جاءت عبر مربط دبي الذي حصل على 4 ألقاب، عبارة عن ذهبيتين وفضيتين، وحصل مربط عجمان على لقبين، عبارة عن فضية وبرونزية، فيما حصد مربط البداير برونزية، ونال مربط دبي أيضا جائزة أفضل مربي وأفضل فحل منتج "دي سراج"، وضمنت هذه الألقاب الصدارة للإمارات.

من جانبه أهدى محمد أحمد الحربي هذا الإنجاز الرفيع إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات.

وقال إن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة.

وهنأ الحربي المرابط الإماراتية المتوجة بالألقاب، وهي مرابط دبي وعجمان والبداير، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح لرفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

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