فضية وبرونزية للإمارات في «خليجي الترايثلون»

المصدر: دبي - البيان

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حقق منتخب الإمارات للترايثلون نتائج متميزة في كأس الخليج بسلطنة عمان، وحصد عبدالله اللقيطي الميدالية الفضية في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً والجري لمسافة 21.1 كيلو متراً، ونالت أسماء الجناحي الميدالية البرونزية في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً والجري لمسافة 21.1 كيلو متراً.

أشاد خالد الفهيم رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للترايثلون، بإنجاز أبطال الإمارات لا سيما أنه تحقق بعد منافسة قوية، مشيداً بالمستوى العالي للاعبين، الذين أثبتوا قدرتهم على خوض المنافسة بكل جدارة أمام فرق قوية وعالمية، داعياً إياهم إلى مواصلة التدريب وتحقيق الإنجازات. وقال:رياضة «ترايثلون الإمارات» تسير بخطوات واثقة، وشهدت تطوراً كبيراً، وإنجازات عدة، وأصبحت رقماً صعباً.

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