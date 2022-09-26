مدربة الرجال تقود سيدات الهلال

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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مازالت المدربة السودانية سلمى الماجدي، الملقبة بـ«مدربة الرجال»، تعيش في دائرة الأضواء، وأعلن نادي الهلال السوداني تعاقده مع سلمى الماجدي مديراً فنياً لفريق السيدات المكون حديثاً، وهي أول تجربة لسلمى الماجدي في تدريب فرق السيدات.

واكتسبت سلمى الماجدي شهرتها من تدريب فرق الرجال كأول سيدة تقوم بمثل هذه المهمة، وتعد أول مدربة كرة قدم تقود فرقاً للرجال في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية عالمياً بعد البرتغالية هيلينا كوستا، وتعد أول مدرب عام لأول منتخب وطني للسيدات تحت إشراف المدير الفني فاروق جبرة، وكانت آخر مهامها التدريبية قيادة فريق أهلي القضارف في الدوري المؤهل للممتاز الموسم الماضي. وسبق لسلمى الماجدي تدريب فرقا عدة منها النصر، النهضة، النيل حلفا، والموردة.

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