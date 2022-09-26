«سهم» بطل «النوف» للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج «سهم» لعبدالله إبراهيم عبدالله الحمادي بطلاً لسباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية السبت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبلغ إجمالي جوائزه المالية ثلاثة ملايين درهم. وشهد السباق منافسة شرسة على حصد اللقب، إذ حسم «سهم» السباق بعد منافسة مع «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان الذي حل وصيفاً في الترتيب العام.

وأنهى السباق ثالثاً «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وجاء رابعاً «مربك» لمحمد راشد مصبح الرميثي.شهد تتويج الفائزين ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بالنادي، وخليفة راشد الرميثي مدير قسم السباقات التراثية، إلى جانب عدد من محبي وعشاق الرياضات البحرية التراثية.

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