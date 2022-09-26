شباب الأهلي بطل «فرقية ألعاب القوى»

المصدر: كلباء - البيان

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توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بمدينة خورفكان، شباب الأهلي بلقب البطولة الفرقية لألعاب القوى، بعد فوزه بالمركز الأول فئة الرجال لمسافة 8 كلم، كما تم تتويج اتحاد كلباء بطلاً لفئتي الناشئين والشباب، وحصد نادي الإمارات سباق الأشبال لمسافة 2 كلم المركز الأول، وفي سباق السيدات لمسافة 6 كلم، نال نادي الشارقة لرياضة المرأة المركز الأول وذلك في البطولة الفرقية للجري، على شاطئ كلباء بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة.

حضر البطولة اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وفهد عبدالله نائب رئيس الاتحاد، وناصر عاشور الأمين العام للاتحاد، وسهيل سالمالمدير المالي، علي حسن رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أحلام حسن رئيس لجنة المرأة، وراشد آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

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