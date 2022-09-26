خورفكان يتألق في «سلة الكراسي المتحركة»

المصدر: (دبي - البيان)

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في أولى جولات الموسم الجديد لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة، شهدت الجولة مباراتين، حيث استضاف فريق خورفكان حامل اللقب على ملعبه ضيفه فريق العين، وقدم خورفكان مباراة قوية وحقق الفوز على «الزعيم» 58 /‏‏‏ 22. انتهت الفترة الأولى بتفوق كاسح لخورفكان بنتيجة 17 نقطة نظيفة، بينما جاءت نتيجة الفترة الثانية 32 /‏‏‏ 6 والفترة الثالثة 44 /‏‏‏ 14.

أما اللقاء الثاني فأقيم بنادي دبي لأصحاب الهمم، حيث واجه نادي الثقة ضيفه نادي دبي، وانتهت الفترة الأولى لدبي 22 /‏ 8، وقلص الثقة الفارق في الفترة الثانية 30 /‏ 20، وكانت نتيجة الثالثة 45 /‏ 34، وحسم دبي المباراة بنتيجة 58 /‏ 38.

وأعرب ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية عن تمنياته بموسم قوي خاصة وأن الدوري بمثابة الإعداد الحقيقي للاعبين لإفراز عناصر ترفع راية الإمارات .

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