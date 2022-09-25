خورفكان يحلق بالدرع العام وكأس الناشئين للمصارعة

المصدر: وام

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توج نادي خورفكان بلقب درع التفوق العام للمصارعة لموسم 2021 - 2022 ، بعد ان حقق كأس الناشئين في ختام منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للمصارعة المؤجلة من الموسم الماضي، ليضاف لرصيده السابق.

جاء ذلك في ختام البطولة التي أقيمت أمس الأول بصالة نادي خورفكان الرياضي بالمنطقة الشرقية بمشاركة 160 لاعبا من 6 أندية هي دبي، والأنصار بالشارقة، وعجمان، ودبا الفجيرة، والفجيرة للفنون القتالية وخورفكان ، واتسمت نزالاتها بالقوة والاثارة والتحدي.

وحسم فريق خورفكان لقب فئة الناشئين برصيد 4 ميداليات ذهبية وميدالية واحدة برونزية، وحل في المركز الثاني فريق الفجيرة للفنون القتالية برصيد ذهبية واحدة وبرونزية، ثم فريق الاكاديمية الدولية دبي برصيد برونزيتين.. وعلى مستوى فئة الاشبال احتل فريق الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول برصيد 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وحل ثانيا فريق خورفكان برصيد ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، ثم الأنصار بالشارقة ثالثا برصيد 3ميداليات برونزية.

اما على مستوى الفردي لفئة الاشبال فقد حقق ذهبية وزن تحت 35 كجم اللاعب حميد عيسى "خورفكان"، وفي وزن تحت 40 كجم فاز اللاعب مروان يوسف "الفجيرة"، ونال ذهبية وزن 50 كجم محمد النقبي "خور فكان "، وفاز بذهبية وزن 60 كجم عبدالله سمير "الفجيرة" ،وفاز بذهبية وزن 70 كجم سلطان خميس " الفجيرة ".

وفي فئة الناشئين أحرز ذهبية وزن 50 كجم خميس شاهين الهوتي "خورفكان "،ونال ذهبية وزن 60 كجم سلطان فهد "الفجيرة"، واستحق ذهبية وزن 70 كجم خالد النقبي "خورفكان "، وفاز بذهبية وزن 80 كجم حمد الهاشمي "خورفكان "وفوق 80 كجم عبدالرحيم الساعدي "خورفكان ".

وفي ختام البطولة قام ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم أمين السر المساعد، وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة اندية المنطقة الشرقية والامارات الشمالية، بحضور سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وابراهيم سلطان نائب رئيس مجلس الادارة، وعمار علاي امين السر العام، وخالد الرئيسي مشرف الالعاب الفردية والجماعية، وبدر النقبي المدير المالي وعبد الله زينل مدير الفرق الرياضية بتتويج الفرق الفائزة .

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