الوحدة وبالمز الرياضية يتوجان بألقاب كأس"أم الإمارات" للجوجيتسو

المصدر: وام

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اختتمت مساء اليوم منافسات كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو، التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت منافسات قوية وحضورا جماهيريا كبيرا.

وجرت مراسم تتويج الفائزات باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، و عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، و محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الامارات للجوجيتسو، واللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، و المهندس عبدالله حميد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، و محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، و محمد الفهيم نائب الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، و لبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، و أمل عفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة سعاد محمد السويدي نائب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة عائشة المنصوري مديرة مركز أبوظبي للتوحد، و خالد المهري مدير فرع أبوظبي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، ومحمد الدوسري رئيس الأعمال لدى آفاق الإسلامية للتمويل، و ريف الخاجة مدير إدارة التسويق في الهلال الأحمر، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

ونجح نادي الوحدة في تحقيق اللقب في فئة الكبار "فوق 18 عاما" متفوقا على بني ياس والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، كما حصد الوحدة اللقب على مستوى فئة الشابات "تحت 18 عاما" متفوقا على العين والجزيرة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، فيما أحرزت أكاديمية بالمز الرياضية "تيم 777 " اللقب في فئة الناشئات "تحت 16 عاما"، متفوقة على الوحدة الذي حل وصيفا والعين الذي حل ثالثا.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية " ما شهدناه اليوم من مستويات فنية رائعة لبنات الإمارات يساهم في تعزيز ريادة الدولة العالمية في رياضة الجوجيتسو، وهذا التفوق لبطلاتنا ليس بجديد على المشهد، فالمرأة الإماراتية تبدع في مختلف مجالات الحياة، وها هن يستكملن التميز والإبداع في المحافل الرياضية كافة".

وأضاف معاليه "أداء اللاعبات المشاركات في البطولة يبشر بالخير، ويؤكد بأن برامج الاتحاد تسير في الاتجاه الصحيح نحو العالمية، خصوصا أن بنت الإمارات تحظى بكافة أنواع الدعم من القيادة الرشيدة، وبمجرد حصولها على الفرصة من اتحاد الإمارات للجوجيتسو أثبتت أنها قادرة على قهر المستحيل".

وعبر محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن سعادته بالمستوى الفني للبطولة وأداء اللاعبات الرفيع، متوجها بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لبنت الإمارات ما أهلها لتتألق في مختلف المحافل الرياضية.

وقال " قدمت بناتنا اليوم أداء متطورا على البساط وأدين تقنيات متقدمة في النزالات تعكس العمل الجبار الذي تقمن به في التدريبات وجهود الأندية والأكاديميات التي تستثمر في أفضل البرامج الإعدادية وتستعين بأكثر الأجهزة الفنية خبرة بما يواكب رؤية وتطلعات الاتحاد في إنتاج جيل من البطلات اللاتي تنافسن على أعلى المستويات".

وأضاف " كأس أم الإمارات" للجوجيتسو بطولة نموذجية شهدت نموا وتطورا هائلا عاما بعد آخر، وساهمت في إنتاج بطلات مثلن الدولة خير تمثيل في بطولة العالم ودورة الألعاب العالمية وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، واعتلين منصات التتويج لتعزيز إنجازات الوطن".

وشهدت بطولة كأس "أم الإمارات" منافسات قوية قدمت من خلالها اللاعبات مستوى متميز ومهارات عالية، الأمر الذي يسهم في صقل مواهبهن ورفدهن بالخبرة اللازمة لتعزيز مستوياتهن وتجهيزهن للمشاركة بالمنافسات العالمية القادمة.

كما شهدت البطولة إقبالا جماهيريا كبيرا من الأسر والعائلات والمدربات والجماهير اللاتي حضرن لتشجيع اللاعبات، ما يعكس حرص مختلف شرائح المجتمع على تشجيع بناتهن والنمو المتعاظم الذي تشهده هذه الرياضة على مستوى الدولة.

وتمكنت شمسة العامري من أكاديمية بالمز الرياضية " تيم 777" وصاحبة الحزام الأخضر في فئة الناشئات من تحقيق الميدالية الذهبية وزن 48 كجم بعد تحقيقها عددا من الانتصارات المهمة، وحول هذا الإنجاز قالت " أشعر بسعادة كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز الذي وصلت إليه نتيجة العمل المتواصل والتدريب المستمر ودعم الأكاديمية والاتحاد. كانت المنافسات قوية والوصول إلى الهدف لم يكن سهلا في ظل قوة المتنافسات".

من ناحية أخرى نجحت لاعبة نادي الوحدة تريفا رضا حاملة الحزام الأزرق ضمن فئة الشابات من حصد الميدالية الذهبية وزن 63 كجم وحققت أربعة انتصارات خلال مشوارها اليوم نحو التتويج.

وقالت " أجندة بطولات الاتحاد للموسم الحالي ساهمت في أن نحافظ على معدلات عالية من اللياقة البدنية وأن نكون في أتم جاهزية لخوض منافسات البطولة والوصول لمنصة التتويج، ولا بد من الإشادة بدور الجهاز الفني والجماهير التي آزرتنا لساعات متواصلة، علما بأن المنافسة كانت صعبة للغاية ومعظم المتنافسات كن يملكن حظوظا مرتفعة للفوز".

وأضافت " نتطلع بتفاؤل كبير إلى البطولات القادمة خصوصا بعد أدائنا اليوم، ونحن على ثقة بأننا قادرون على مواصلة تطوير أدائنا بما يواكب الطموحات بتحقيق المزيد من الإنجازات".

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