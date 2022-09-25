أزرق الصالات جاهز لكأس آسيا

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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يكشف البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، مدرب منتخب الكويت للصالات، عقب انتهاء الحصة التدريبية الليلة، عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس آسيا التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل بضم 16 لاعباً حسب قوانين البطولة، والمدرب مجبر على استبعاد لاعبين اثنين من القائمة الحالية التي شاركت مع الأزرق خلال معسكر إسبانيا الأخير، وشهدت الجلسات التي عقدها الجهاز الفني والإداري مع اللاعبين جاهزية الفريق مع رفع الروح المعنوية وزيادة حماس اللاعبين من أجل تحقيق مستوى جيد يسهم في تخطي الأدوار الأولى والوصول للمباراة النهائية، وبين المدرب للاعبين ضرورة الحذر من مباراة الافتتاح أمام عمان لما لركلة البداية من أهمية خاصة في مواصلة الانتصارات ومنح صدارة المجموعة.

ويضع «كاكاو» اليوم اللمسات الأخيرة على التكتيك المطلوب تطبيقه في لقاء عمان من خلال وضع بعض التصورات الخاصة بسيناريو المواجهة، خصوصاً أن الأزرق التقى نظيره العماني في أكثر من مناسبة وآخرها كأس غرب آسيا ومن قبلها دورة الألعاب الخليجية الثالثة.

تدريبات

وفي السياق نفسه، تواصل المنتخبات المشاركة في البطولة تدريباتها على الصالة الرئيسية لمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله حسب الجدول الذي وضعته اللجنة المنظمة، وسيقام اليوم المؤتمر الصحفي لمدربي المجموعتين الأولى والثانية، حيث تضم الأولى الكويت، والعراق، وتايلاند، وعمان، والثانية تضم أوزبكستان، والبحرين، وطاجيكستان، وتركمانستان.

من جانبه أكد حمد حيات لاعب منتخب الكويت، أن المجموعة الحالية وصلت لدرجة عالية من التجانس بعد الفترة الطويلة التي قضاها اللاعبون مع بعض، وقال: هذا الأمر عامل مهم يشجعنا على تحقيق نتيجة مميزة في البطولة القارية التي تقام في الكويت على أرضنا وبين جماهيرنا التي تتطلع لحصد اللقب، وهذا الأمر ينطبق على كل المنتخبات المشاركة التي استعدت بصورة مميزة للمنافسة بالتأكيد.

تنظيم

كما أشادت سمر العنزي المسؤول الأمني المحلي بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، بالجهات التي تتعاون معهم قبل انطلاق البطولة، الأمر الذي يؤكد حرص الجميع على ظهور البطولة بالصورة التي تليق بها، وأضافت: كل الاستعدادات الأمنية للبطولة تمت تحت إشراف المسؤولين الأمنيين التابعين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم المكلفين بمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الأمنية وهم، الإماراتي حمد المزروعي، والماليزي راجا زماني.

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