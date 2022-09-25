النصر يكسب العين في كأس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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دشن فريق كرة اليد بنادي النصر مشواره في بطولة كأس الإمارات لرجال اليد بنجاح بفوز مستحق على ضيفه العين بنتيجة 26/23 في ختام الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة التي تضم إلى جانبهما فريقي الجزيرة ودبا الحصن في البطولة التي تشهد مشاركة الفرق الثمانية والتي تم تقسيمها إلى مجموعتين في البطولة التي مثلت باكورة موسم اليد 2022/2023، وهي إحدى البطولات السبع التي أقرها اتحاد اللعبة للموسم الحالي.

وجاء ذلك التفوق عقب فوز فريق النصر بعقر داره على فريق العين بنتيجة 26/23 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط وضعته بالمركز الثاني عقب العين المتصدر 4 نقاط، عقب فوز الزعيم بالجولة الأولى على فريق دبا الحصن 26/20، الذي يحتل المركز الثالث بنقطة وحيدة، وفريق الجزيرة الغائب عن الجولة لتواجد لاعبيه (عبد الحميد الجنيبي والحارس أحمد حسن) مع فريق الشارقة المشارك حالياً في بطولة الأندية العربية بتونس.

ودانت أفضلية اللعبة والنتيجة لصالح أصحاب الأرض لعباً ونتيجة ولم يدرك فريق العين التعادل طوال شوطي المباراة وكانت البداية قوية للنصر بوصول النتيجة إلى 5/1 واستمر التقدم مع المحافظة على فارق الأهداف لنهاية الشوط الأول للعميد 10/10.

ومع بداية الشوط الثاني نشط العين وسجل ثلاثة أهداف ليضيق الفارق إلى هدف 14/13، ويستشعر الأزرق بالخطر ويعود من جديد لسابق عهده بتوسيع الفارق إلى أربعة أهداف أكثر من مرة، ويستمر بفرض أفضليته لعباً ونتيجة رغم المساعي الجادة لفريق العين لتعديل النتيجة ولم يحالفه التوفيق ليتلقى الخسارة الأولى بمسيرته بالبطولة بختام المباراة التي أدارها الحكمان القاريان إسماعيل سالم وعلي جعفر وعلى الطاولة نبيل عبدالله وأم الزين مبارك وراقبها فنياً فاضل غلوم.

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