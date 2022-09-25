ختام سباقي «أم القيوين» و«نزوى» للدراجات

المصدر: أم القيوين - البيان

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نظم اتحاد الدراجات سباقي أم القيوين ونزوى أمس وأول من أمس للأندية، كبار تحت 23 سنة وشابات وشباب وإناث هواة وناشئين وأشبال، وشهد مشاركة 256 لاعباً ولاعبة في السباقين، وفي سباق الكبار أندية فاز فريق شباب الأهلي بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق الذي أقيم لمسافة 86 كم في منطقة نزوى بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية وفرق الهواة إناث وأصحاب الهمم.

كما شهد سباق نزوى سيطرة فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز سيف الكعبي بالمركز الأول، وجاء خالد معيوف في المركز الثاني، وبول غريغا في المركز الثالث، كما فاز دراج نادي أبوظبي عبدالله الحمادي بالمركز الأول لفئة تحت 23 سنة ثم عبدالله جاسم من فريق شباب الأهلي بالمركز الثاني ونبيل فارسي من نادي أبوظبي بالمركز الثالث.

كما نظم الاتحاد سباقين للناشئين والأشبال في أم القيوين وشهدا مشاركة 126 لاعباً من 17 نادياً، وهي السباقات التي يركز عليها الاتحاد بكثرة لاتساع قاعدة المشاركة من الأندية، شهد السباقات ومراسم تكريم الفائزين رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، خليفة بن عمير، ياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكة وحارب العلي، وخلود الظاهري.

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