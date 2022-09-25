اكتمال المربع الذهبي لكأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تأهلت أندية النصر والجزيرة وشباب الأهلي والعين، إلى الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، بعدما حسمت بطاقات الصعود للمجموعتين الأولى والثانية لأولى بطولات الموسم الجديد 2022-2023.

وحسم النصر، حامل اللقب، التأهل عن المجموعة الأولى، بعد فوزه على بني ياس 3-0، في صالة نادي العين مساء أول من أمس، في الجولة الثالثة للدور التمهيدي للبطولة، وليلحق بالعين في المربع الذهبي.

فيما حسم شباب الأهلي والجزيرة، التأهل عن المجموعة الثانية، بعد فوز الأول على حتا 3-0، في صالة نادي عجمان، والجزيرة على الوصل بالنتيجة نفسها، في صالة نادي العين، في ختام الدور التمهيدي للبطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي السبت المقبل، ويلتقي فيها النصر مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع العين، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية يوم 8 أكتوبر المقبل.

والجدير بالذكر، أن البطولة شارك فيها 7 أندية، بعد اعتذار عجمان عن عدم المشاركة لعدم اكتمال الجاهزية، وتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين في الدور التمهيدي، وضمت المجموعة الأولى 3 أندية، والمجموعة الثانية 4 أندية، وصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

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