خورفكان يحصد درع التفوق العام للمصارعة

المصدر: خورفكان - البيان

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توج نادي خورفكان بلقب درع التفوق العام للمصارعة لموسم 2021 – 2022 بعد أن حقق لقب كأس الناشئين في ختام منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للمصارعة المؤجلة من الموسم المنصرم ليضاف لرصيده السابق، وذلك في ختام البطولة التي أقيمت أول من أمس بصالة نادي خورفكان الرياضي بالمنطقة الشرقية بمشاركة 160 لاعباً من 6 أندية ممثلة في فرق دبي، الأنصار بالشارقة، عجمان، دبا الفجيرة، الفجيرة للفنون القتالية وخورفكان مستضيف البطولة، والتي اتسمت مبارياتها بكل فنون المنافسة والإثارة والتحدي مما يبشر بقاعدة عريضة للعبة.

وجاء تتويج فريق نادي خورفكان بلقب فئة الناشئين برصيد 4 ميداليات ذهبية وبرونزية، وحل في المركز الثاني فريق الفجيرة للفنون القتالية برصيد ذهبية وبرونزية، ثم فريق الأكاديمية الدولية دبي برصيد برونزيتين.. وعلى مستوى فئة الأشبال احتل المركز الأول فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وحل ثانياً فريق خورفكان برصيد ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، ثم الأنصار الشارقة ثالثاً برصيد 3 ميداليات برونزية.

ذهبية

أما على مستوى الفردي لفئة الأشبال فقد حقق اللاعب حميد عيسى (خورفكان) ذهبية وزن تحت 35 كجم، وفي وزن تحت 40 فاز اللاعب مروان يوسف (الفجيرة) بالذهبية، ونال ذهبية وزن تحت 50 محمد النقبي (خورفكان )، وفاز بذهبية وزن تحت 60 كجم عبدالله سمير (الفجيرة)، وفاز بذهبية وزن تحت 70 كجم سلطان خميس (الفجيرة).. أما فئة الناشئين فقد نال ذهبية وزن تحت 50 كجم خميس شاهين الهوتي (خورفكان)، ونال ذهبية وزن 60 سلطان فهد (الفجيرة)، واستحق ذهبية وزن تحت 70 كجم خالد النقبي (خورفكان)، وفاز بذهبية وزن تحت 80 كجم حمد الهاشمي (خورفكان) وفوق 80 كجم عبد الرحيم الساعدي (خورفكان).

تتويج

وفي ختام البطولة قام ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد ومحمد جاسم أمين السر المساعد وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والإمارات الشمالية، بحضور سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وإبراهيم سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمار علاي أمين السر العام، وخالد الرئيسي مشرف الألعاب الفردية والجماعية، وبدر النقبي المدير المالي، وعبدالله زينل مدير الفرق الرياضية، بتبادل الدروع التذكارية وتتويج الفرق الفائزة مسكاً للبطولة الناجحة التي سخر لها نادي خورفكان كل متطلبات النجاح.

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