انجاز جديد لرياضة الإمارات ..عمر الجابري رئيسا للجنة الفنية بالاتحاد الدولي للملاكمة

المصدر: وام

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اختير عمر الجابري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة رئيسا للجنة الفنية بالاتحاد الدولي للعبة، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد للدولي المنعقدة حاليا في أرمينيا خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتولى فيها إماراتي وخليجي وعربي رئاسة اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للملاكمة، بما اعتبره مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة مكسبا إداريا كبيرا وإنجازا مهما لرياضة الامارات.

وأكد حسن الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة أن تعيين الجابري في هذا المنصب استند إلى خبراته الطويلة، ومناصبه بالاتحاد الآسيوي، ومسيرته الناجحة، وأن الجابري من الكفاءات المواطنة التي أثبتت نفسها في السنوات الأخيرة في كل مهمة اسندت إليه، وبالتالي سيكون له دور ملموس في دعم تطور اللعبة محليا وخليجيا وعربيا.

وأضاف الحمادي أن مريم محمد صادق عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة تمثل الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية بأرمينيا حاليا، والتي تشهد تعيين رؤساء اللجان بالاتحاد الدولي، واعادة انتخاب الرئيس.

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