حتّا تستضيف نخبة أبطال العالم في أقوى منافسات الدراجات والتحدي

المصدر: البيان

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تتجه أنظار عشاق الرياضة من مختلف دول العالم إلى منطقة حتّا التي ستكون ملتقى لأبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية ورياضات التحدي وكذلك الرياضيون المحترفون والهواة من داخل وخارج الدولة، حيث يشارك آلاف الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار للمشاركة في البطولات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الموسم الرياضي الجاري 2022 – 2023، وفي مقدمتها 8 بطولات دولية ومجتمعية تقام في جبال ووديان وبحيرة سد حتّا الرائعة.

وتستضيف منطقة "حتّا" منافسات النسخة الثالثة من سباق "هيرو دبي حتّا" أحد الجولات الثلاث من سلسلة بطولة "هيرو" العالمية للدراجات الهوائية الجبلية التي تعد إحدى أهم البطولات السنوية على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ويتنافس نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية يوم 5 فبراير 2023 المقبل للفوز بلقب البطولة الدولية، التي تقام على المسار الجبلي الذي تم تصميمه بعناية لمنح المشاركين أكبر قدر من التشويق في المنافسات، وكذلك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بمنطقة المسار في وادي هاب، سيما وأن المشاركين سيصلون في أعلى نقطة في المسار إلى ارتفاع 1600 متر عن سطح الأرض.

ويتنافس المشاركين في ثلاث فئات للرجال والسيدات هي: فئة المحترفين لمسافة 60 كيلومترًا، وفئة منتسبي الأندية والاتحادات لمسافتي 60 و18 كيلومترًا، وفئة الهواة لمسافتي 60 و18 كيلومترًا، وستكون أعلى نقطة يصل إليها المشاركين في فئة المحترفين 60 كيلومتر على ارتفاع 1600 متر عن سطح الأرض، وتم تخصيص فئة إلى الأطفال من عمر 4 إلى 14 سنة، وينطلق سباق الأطفال في الساعة 10:30 صباحًا، وتشهد هذه الفئة مشاركة واسعة وتهدف إلى تشجيع الأطفال على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وخوض تجربة المنافسات لتحقيق حلمهم بأن يصبحوا أبطالًا حقيقيون حيث يتنافس الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات على مسار يمتد لمسافة 600 متر، ويتنافس الأطفال ما بين 7 إلى 11 سنة على مسار يمتد لمسافة 1600 متر، فيما يتنافس الأطفال من عمر 12 إلى 14 سنة على مسار يمتد لمسافة 3200 متر.

بطولة دبي الدولية للكروسفت

تقام المرحلة الأولى من "بطولة دبي الدولية للكروسفت" يوم 1 ديسمبر في وادي هاب بمنطقة حتا ويشارك فيها 40 من أفضل لاعبي الكروسفت في العالم من الرجال والسيدات، وستكون المشاركة في البطولة محددة بالدعوة المباشرة حيث سيتم دعوة 20 من السيدات و20 من الرجال من أفضل الرياضيين في هذه اللعبة من مختلف دول العالم سيتنافسون على مجموع جوائز أكثر من 1 مليون درهم، وسيتم بث فعالياتها على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات الرياضية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للبطولة وعلى قناة البطولة على منصة اليوتيوب.

كما ينظم مجلس دبي الرياضي فعاليات نسائية في حتا وهي سباق هايكنج نصف ماراثون النسائي الذي يقام يوم 13 نوفمبر 2022 فوق جبال حتا، وتحدي حتا للدراجات الهوائية للسيدات، وينطلق سباق (وادي بيه) أحد أصعب وأشهر سباقات الجري في المنطقة الذي يقام وسط جبال حتا يوم 27 نوفمبر المقبل، ويتنافس المشاركين في السباق وفق فئة الفرق لمسافاتي 70 كيلومترًا و35 كيلومترًا، وفئة الفردي لمسافات 70، و35، و20 كيلومترًا، بالإضافة إلى السباق المخصص للأطفال لمسافة 2.5 كيلومترًا، وسيتم تحضير منطقة للتخييم عند نقطة البداية داخل منطقة فندق حصن حتا التي ستكون مفتوحة للمشاركين في الليلة التي تسبق الفعالية، وسيتم إعداد منطقة لاستراحة المشاركين في منطقة التخييم ستتضمن أماكن لتناول الطعام وأخرى للتدريب وإمكانية استخدام بركة السباحة.

وينطلق سباق حتا للترايثلون يوم 19 فبراير 2023، ويضم التنافس في فئات مسافة السبرينت لفئة المواطنين، ومسافة الأولمبيك لفئة المواطنين، ومسافة السبرينت لفئة المواطنات، ومسافة السوبر سبرنت لفئة المواطنين.

كما يقام سباق نصف ماراثون تلال حتا، يوم 5 مارس 2023 وتتاح فيه المشاركة لجميع المستويات البدنية من مختلف الفئات العمرية من 9 سنوات فما فوق، ويتنافس فيه المشاركين لمسافات 21.1 كيلومتر، و10 كيلومترات، و5 كيلومترات، و2.5 كيلومتر، ويمر السباق وسط الطبيعة الخلابة في حتا بين الوديان وعبر مزارع الفواكه والنخيل، وصولاً إلى المياه الزرقاء الجميلة لسد حتا ووسط الجبال والتلال، كما يقام طواف الدراجات الهوائية الذي تخصص مرحلة منه لمنطقة حتا وينظمه اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

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