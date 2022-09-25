تحدي الثلج ريادة وتميز في دبي

المصدر: دبي - البيان

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خطفت النسخة 13 من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» في سكي دبي، الأضواء، محققة نجاحاً كبيراً، ومؤكدة ريادة وتميز دبي في تنظيم الأحداث المتنوعة التي تجذب جميع الجنسيات، التي تحضر إلى دبي للسياحة والرياضة والاستمتاع ببطولات فريدة، حيث أقيم الحدث في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر، رغم الحرارة المرتفعة في دبي، وواجه المتسابقون خلال التحدي، العديد من الحواجز المتنوعة، وتم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي، إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات، وصلت إلى 23 عائقاً، وتنوعت بين التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات، وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة، واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات، والتسلق، وغيرها من العقبات المشوقة، التي زادت من قوة التنافس.

نتائج

وفاز أحمد هاجو بالمركز الأول في فئة النخبة رجال، بعد تجاوزه كافة عوائق التحدي في زمن 36:04 دقيقة، تلاه أبوبكر الحوقاني ثانياً، وأيوب الهامجي ثالثاً، ونالت ديانا كريم المركز الأول في فئة النخبة للسيدات في 46:36 دقيقة، تلتها تيتانا مالتسيفا، وغادة شيكلي، وفاز زهير ميراوي بالمركز الأول في فئة الهواة للرجال، تلاه ريتش زيلنسكي، ودجافاك نجوما كريس، وفازت جيسيكا مانتفي بلقب فئة الهواة للسيدات، تلتها مونجا كيك، ومادي دراكيلي.

وشهد التحدي، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، وشركة «ماجد الفطيم»، مشاركين من مختلف الجنسيات، ومختلف الفئات العمرية للرجال والنساء ما بين 15- 60 عاماً، ضمن فئتين تنافسيتين، هما فئة النخبة، التي اقتصرت على الرجال والسيدات، الذين تمكنوا من إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، والفئة الثانية هي الهواة المختلطة، وكانت مفتوحة لجميع المستويات البدنية، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات مكونة من 4 متسابقين، يفصل بين انطلاقة كل مجموعة والأخرى دقيقة كاملة، حتى يتم تحقيق التباعد الجسدي بين المتنافسين، وفي نهاية السباق، تسلم جميع المتسابقين ميداليات المشاركة.

أجندة

وتعد الرياضات الجليدية، من الرياضات الأساسية في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، حيث يحرص على التعاون مع مختلف الجهات، لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات ولأصحاب الهمم، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات، من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي، لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث وصل عدد الفعاليات والمسابقات الثلجية خلال العام إلى 13 حدثاً سنوياً، تقام في سكي دبي، ومن أبرزها سباق الجري الثلجي، يوغا الثلج، بطول الكرة الطائرة على الثلج، المعسكر الثلجي النسائي، بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، بطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ، بطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، بطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، المسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية.

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