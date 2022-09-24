"أبوظبي 6" للزوارق السريعة بطلا للسباق الأول من جولة إيطاليا ببطولة العالم

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انتزع زورق "أبوظبي 6 " بقيادة شون تورنتي لقب السباق الرئيسي الأول للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 ، المقامة في مدينة سان نازارو الإيطالية، بعد صموده في المركز الأول في صدارة السباق منذ الدورة الأولى، في حين حل في المركز الثاني زورق السويدي 1 جوناس آندرسون، وفي المركز الثالث زورق " أبوظبي 5 " بقيادة ثاني القمزي كي يعزز الفريق الإماراتي نتائجه في صدارة والترتيب العام للمونديال.

وكان بداية السباق بانطلاق شون تورنتي من المركز الاول مستفيدا من تحقيق المركز الأول في سباق الزمن أمس، ومنذ الدورة الأولى تصدر زورق "أبوظبي 6 " السباق وخلفه زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو، وثالثا زورق حامل اللقب جوناس آندرسون، فيما انطلق زورق "أبوظبي 5 " بقيادة ثاني القمزي من المركز الخامس.

ومع مرور دورات السباق وحلول الدورة الـ 17 يرفع العلم الأصفر بعد انقلاب زورق النرويجية ميريت ستروموي في المسار، ومع انتظار رفع العلم الأخضر ينسحب أيضا زورق الشارقة بقيادة سيليو من المنافسة، ثم جاءت الدقائق التالية مجنونة برفع العلم الأخضر لتستأنف الزوارق سرعتها المعهودة لينقلب بعد ذلك زورق الإيطالي ألبرتو كامبراتو في المسار، ويرفع العلم الأصفر مجددا حتى تم سحب الزورق المتعطل.

ومع حلول الدورة الـ 26، يستأنف السباق برفع العلم الأخضر كي يعود شون تورنتي بزورق " أبوظبي 6 " للصدارة مرة أخرى ويتقدم في هذه اللحظات زورق القمزي للمركز الثالث، وتستمر النتائج كما هي حتى الدورة الأربعين، التي تم رفع العلم الشطرنجي بعدها للإعلان عن الفوز المستحق بالمركز الأول لفريق أبوظبي، وسط أجواء اتسمت ببرودة الطقس في غياب تام للشمس.

وبهذه النتيجة، رفع زورق "أبوظبي 6 " رصيده إلى 40 نقطة كي يعزز صدارته للترتيب العام، في حين استمر زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي في الوصافة برصيد 27 نقطة، قبل أن تتحول الأعين للسباق الثاني والختامي للجولة الايطالية، والذي سينطلق غدا الأحد.

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة بالفوز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، كما هنأ الأبطال على النتائج الإيجابية التي تحققت عقب السباق الأول، والاستمرار في صدارة الترتيب العام للبطولة، وقال : حققنا المطلوب في السباق الأول، ووصلنا للهدف بأن نعزز الصدارة في الترتيب العام، ونشيد بالتزام دراجينا بالخطة المعتمدة والمتفق عليها، وسوف تكون تلك النتيجة حافزا مهما لتحقيق نتيجة مميزة في سباق الغد.

وتنطلق غدا الأحد منافسات السباق الرئيسي الثاني والختامي للجولة بنفس عدد الزوارق المشاركة في سباق الأمس، حيث تبدأ الفعاليات صباح غد بتصفيات للزمن بين الزوارق والفرق، من أجل تحديد مراكز الإنطلاقة في السباق الرئيسي الختامي.

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