5 مناطق في «آسيوي الفنون القتالية المختلطة»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن تشكيل لجان الاتحاد القاري قريباً وعلى رأسها الرياضية والقانونية، والإعلامية، واللاعبين، والأخلاق على أن يتم وضع برمجة للبطولات القارية، واعتماد توزيع القارة الآسيوية إلى خمس مناطق تشمل غرب آسيا، وشرق آسيا، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، ووسط آسيا، لتنشيط التعاون بينها من أجل نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال، وتنظيم المسابقات الاحترافية.

وقال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: إن أول عمومية للاتحاد كانت بمثابة استفتاء على مدى تقدير واحترام الدول الآسيوية للإمارات، وتجربتها الناجحة في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة من خلال انتخاب محمد بن دلموج الظاهري نائباً أول لرئيس الاتحاد الآسيوي وتعييني نائباً للمدير العام بالاتحاد.

ووجه المنهالي شكره لعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على دعمه المتواصل للرياضات القتالية في الدولة بشكل خاص، والجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم بشكل عام وقال: إن تجربته في نشر وتطوير الجوجيتسو في الإمارات وآسيا وتحويلها من الهواية إلى الاحتراف ستبقى ملهمة لنا جميعاً نتعلم منها ونستفيد من نجاحاتها.

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