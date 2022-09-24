«أبوظبي 6» بطل السباق الأول بمونديال زوارق الفورمولا 1 في إيطاليا

المصدر: سان نازاروا - البيان

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انتزع زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي لقب السباق الرئيس الأول للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 والمقامة في مدينة سان نازاروا الإيطالية بعد ثباته في المركز الأول في صدارة السباق منذ الدورة الأولى وجاء «زورق أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي ثالثاً ليعزز الفريق الإماراتي نتائجه في الصدارة والترتيب العام للبطولة في طريقه للمنافسة على اللقب، ورفع زورق «أبوظبي 6» رصيده إلى 40 نقطة معززاً صدارته الترتيب العام في حين استمر «زورق أبوظبي 5» في الوصافة برصيد 27 نقطة، وتنطلق غداً الأحد منافسات السباق الرئيس الثاني للجولة والختامي.

انطلاقة

وشهد السباق انطلاقة شون تورنتي من المركز الأول مستفيداً من صدارته سباق الزمن، ومنذ الدورة الأولى تصدر زورق أبوظبي 6 السباق يليه زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو وثالثاً زورق حامل اللقب جوناس آندرسون فيما انطلق زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي من المركز الخامس، وأكمل السباق 9 زوارق من أصل 15 زورقاً، وجاء خروج الزوارق الستة لأسباب مختلفة بين الانقلابات والانسحابات بسبب الأعطال، ومنها زورق الشارقة بقيادة سيليو.

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بصدارة «أبوظبي 6»، وهنأ الأبطال على النتائج الإيجابية وقال: حققنا المطلوب في السباق الأول ووصلنا للهدف بتعزيز الصدارة كما التزم متسابقونا الخطة المطلوبة والموضوعة قبل انطلاق المنافسة.

وكشف الرميثي أن نتائج السباق الأول ستعطي الفريق حافزاً أكبر لتقديمه من خلال السباق الثاني والاستمرار على النهج نفسه في العطاء والتفوق عبر المنافسة.

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