انطلاقة قوية لكأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت اليوم منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء حماسية متميزة، بمشاركة مجموعة كبيرة من المواهب النسائية واللاعبات المصنفات من أندية وأكاديميات بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، والظفرة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبالمز الرياضية تيم 777، وتيم نوجيرا، ومركز التدريب التابع للاتحاد في دبي، وإنتروبي جوجيتسو، وقدمت اللاعبات مستويات قوية بطموح الوصول إلى منصة التتويج.

دعم

وتقدم فهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي توفر الفرصة والدعم لبنت الإمارات مما قادها إلى أرفع المراتب العالمية، مشيراً إلى أهمية بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو على أجندة الاتحاد السنوية، حيث تساهم في مد المنتخبات بأفضل المواهب والبطلات القادرات على تمثيل الدولة بأفضل صورة، واعتلاء منصات التتويج القارية والعالمية.

وأضاف: يعمل اتحاد الجوجيتسو وفق خطة مدروسة لصقل وإعداد المنتخب الوطني لفئتي الرجال والسيدات على حد سواء وقد كان لتنظيم فعاليات رياضية خاصة للسيدات بالغ الأثر في رفع معدلات إقبال بنات الإمارات على ممارسة رياضة الجوجيتسو، وتشجيعهن على المشاركة في مختلف المناسبات الرياضية المحلية والعالمية.

وأشاد الشامسي بالمشاركة الناجحة للأندية والأكاديميات ومساهمتها الفاعلة في إنجاح البطولة، مؤكداً أن الأندية والأكاديميات شريك أساسي للاتحاد في كل نجاح، وأن دورهم واضح للغاية في نشر وتطوير اللعبة والكشف عن المواهب.

وأثنى الشامسي على أداء اللاعبات المميز والنزالات عالية المستوى، وتقدم بالتهنئة للأندية والأكاديميات التي حجزت مكاناً لها في الدور النهائي للبطولة.

المنتخب

وأشاد رامون ليموس مدرب منتخب الجوجيتسو بالمستوى الفني المميز الذي تتمتع به لاعبات الإمارات، مؤكداً أن كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو يمثل منصة مثالية لاكتشاف المواهب الواعدة التي تتمتع بحظوظ جيدة للالتحاق بالمنتخب، خصوصاً أن المنتخب مقبل على عدد من الاستحقاقات العالمية المهمة والتي ستكون العاصمة أبوظبي مسرحاً لها.

وأضاف: من خلال متابعتي للمنافسات، أؤكد أن معظم اللاعبات المشاركات يمتلكن الإرادة والإصرار على إثبات أحقيتهن في الحصول على فرصة الانضمام إلى المنتخب، ويمثل هذا الأمر مكسباً حقيقياً لنا على صعيد توفر أكثر من لاعبة لكل وزن من الأوزان المعتمدة، ما يعزز من تنافسية المنتخب الوطني وزيادة قدرته على تحقيق أكبر عدد من الميداليات مستقبلاً.

فخر

وقالت الهنوف المرزوقي لاعبة الوحدة التي تأهلت إلى النزال النهائي عن فئة الناشئات تحت 16 سنة وزن 63 كغم: فخورة بالتأهل إلى النهائي وتعزيز فرصة نادي الوحدة لاعتلاء منصة التتويج، وكل ذلك بفضل الاستعداد الجيد لهذه البطولة والمساندة الجماهيرية الكبيرة التي حظيت بها اليوم.

وأضافت: الوصول إلى النهائي تطلب أعلى درجات التركيز والاجتهاد وتمكنت من الفوز في ثلاثة نزالات متتالية. إنه شرف كبير لي أن أشارك في هذه البطولة، وسأسعى جاهدة إلى تحقيق اللقب مع نادي الوحدة.

استثمار

وقالت عفراء خلفان الكتبي من نادي العين والتي تنافس في فئة الشابات تحت 18 سنة وزن 52 كغم: هدفي هو الوصول إلى النهائي والآن قطعت نصف المشوار نحو الوقوف على منصة التتويج.

وأضافت: نجح نادي العين في تحقيق لقب هذه البطولة الغالية خلال الأعوام الماضية كنتيجة طبيعية للاستثمار في اللاعبات، وتوفير كل الإمكانات التي تؤهلهن للمنافسة على أهم الألقاب، وأحرص اليوم على أن أكون جزءاً أساسياً من هذا الإنجاز والتتويج باللقب مع جيل من اللاعبات لا يرضى إلا بالمركز الأول.

ارتفاع المستوى

وأكدت شما الحوسني لاعبة نادي بني ياس التي تنافس في فئة الكبار وزن 57 كغم إن التواجد في هذه البطولة والمنافسة على اللقب المحلي الأغلى مدعاة للفخر، وقالت: برغم أن البطولة محلية، إلا أنها تجمع العديد من البطلات واللاعبات المصنفات عالمياً، مما ساهم في ارتفاع المستوى الفني للبطولة، وأسعى جاهدة لمساعدة النادي على الوصول إلى منصة التتويج، ومثل هذه البطولة ستساعدنا في الإعداد المثالي للبطولات المقبلة.

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