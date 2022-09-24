8 مباريات في انطلاق دوري أشبال اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنطلق غداً الأحد مسابقة الدوري العام للأشبال للموسم الرياضي 22-23 والتي تقام في الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 26 فبراير 2023 بمشاركة 16 فريقاً وهي الوصل والشارقة أ ودبا الحصن والمدام وخورفكان والنصر والذيد والشارقة ب والإمارات وشباب الأهلي والبطائح واتحاد كلباء والعين والوحدة وبني ياس والجزيرة.

وأوضح داوود المليح رئيس لجنة المسابقات في اتحاد اليد أن الجولة الأولى للبطولة والتي تنطلق غداً الأحد ستشهد 8 مباريات بمعدل مباراتين لكل مجموعة من المجموعات الأربع التي تم توزيع الأندية الـ16 عليها في مراسم قرعة مسابقات اللعبة الموسم الجديد.

وتقام مباريات البطولة من دورين وهما الدور التمهيدي الذي تقسم فيه الفرق إلى أربع مجموعات تلعب كل مجموعة دورياً كاملاً من دورين (ذهاباً وإياباً) على ملاعب المذكور أولاً في الجدول، ثم الدور النهائي الذي تصعد إليه الفرق المتنافسة مرتبة وفق نتائجها في الدور التمهيدي إذ تتنافس الأندية الحاصلة على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة ضمن مجموعة تحديد المراكز من 1-8 بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب المذكور أولاً في الجدول، فيما تتنافس الأندية الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة ضمن مجموعة تحديد المراكز من 9-16 بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب المذكور أولاً في الجدول.

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