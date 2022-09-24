البحرين تستضيف معسكر «يد شباب الأهلي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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غادرت ظهر اليوم، عن طريق مطار دبي الدولي، بعثة فريق رجال اليد بنادي شباب الأهلي، متوجهة إلى مملكة البحرين الشقيقة، لإقامة معسكر إعدادي في الفترة من 24 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر الجاري، وذلك استعداداً لاستحقاقاته المحلية المقبلة، ويتخلل المعسكر، إجراء الفريق لأربع مباريات ودية، مع أندية المقدمة باللعبة بمملكة البحرين، وهي الأهلي وباربار والشباب والدير. وتتكون البعثة من 25 شخصاً من الأجهزة الإدارية والفنية، برئاسة سلطان حمزة مدير الفريق، وكان في وداع البعثة ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الألعاب الرياضية، مشرف كرة اليد بقلعة الفرسان.

ووجّه ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، الشكر والتقدير للفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بقلعة الفرسان، مقدراً توجيهاته بتوفير جل متطلبات النجاح لجميع فريق النادي، وكرة اليد جزء من منظومة التفوق بقلعة فرسان دبي، مع الحرص على تسهيل مهمة جميع عناصر البعثة، ومقدراً الجهود والمتابعة الدؤوبة التي يقوم بها الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، والتي لم ولن تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بكافة الفرق الرياضية بالنادي، وبكافة الألعاب والمناشط الرياضية والثقافية والمجتمعية، بفضل الانسجام القائم بين أبناء النادي، على مستوى الإدارة واللجان المختصة في جميع الألعاب.

وختم ماجد حديثة الخاص مع «البيان»، أن هذا المعسكر يأتي تأكيداً لحرص إدارة قلعة فرسان دبي، والتي تستهدف الوصول بالفرق لأعلى درجات الاستعداد، للمحافظة على الإنجازات والألقاب التي حققها أبناء النادي، بل الطموح لتحقيق وإضافة الجديد لها، ومشيراً إلى أن هذا المعسكر، يستهدف ترسيخ المزيد من الانسجام بين صفوف الفريق، الذي شهد عدداً من العناصر الجديد من اللاعبين، وخاصة المحترفين.

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