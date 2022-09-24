تعاون محلي ودولي بين «الشارقة الرياضي» و«الأولمبية»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي مع وفد اللجنة الأولمبية سبل التنسيق والتعاون على صعيد تنظيم البطولات الإقليمية والدولية، وأثنى على دور اللجنة الأولمبية في الحركة الرياضية بشكل عام، وأعرب عن ترحيب المجلس بالتعاون مع اللجنة في كل المجالات التي تظهر إمكانات وقدرات أبناء الإمارات، والتي من شأنها أن تعزز سمعة الدولة في المحافل الدولية، وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين سيأخذ صوراً متباينة في الفترة المقبلة، تكفل للجنة الأولمبية الاستفادة من البنية التحتية المتميزة للمنشآت الرياضية في إمارة الشارقة.

ضم وفد اللجنة الأولمبية المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في اللجنة الأولمبية الوطنية ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وسالم مبارك تنفيذي مراسم أولمبية وناصر بادعام إداري الأكاديمية الأولمبية الوطنية، وحضر اللقاء عبدالله الدح عضو مجلس إدارة المجلس، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي وسعيد العاجل الخبير الرياضي وزكية المشرخ رئيس قسم الإعلام.

أشادت المهندسة عزة بنت سليمان بدور مجلس الشارقة الرياض، واستشهدت بتنوع الأنشطة والفعاليات والتعاون المثمر بين المجلس والمؤسسات الرياضية المختلفة بالشارقة، وقالت: استراتيجية المجلس تستثمر الإمكانات اللوجستية والكفاءات الإدارية والفنية للرياضيين على أكمل وجه، واللجنة الأولمبية ستبحث أفضل السبل للتنسيق والتعاون مع المجلس بما يحقق الرسالة الرياضية للجانبين وبما يعود بالنفع على الرياضة الإماراتية محلياً ودولياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز